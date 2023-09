Pioli in conferenza: “Ora basta parlare del derby. Leao capitano? Vi spiego”

Un 1-0 che sa di boccata d’aria per Stefano Pioli e i suoi che vengono da due partite molto difficili da digerire: le parole in conferenza stampa

Il Milan ha battuto 1-0 l’Hellas Verona nel match valido per la quinta giornata di Serie A e agguanta momentaneamente l’Inter che conta una partita in meno. È bastato Leao nei primi minuti del match per chiudere la gara che è una boccata d’aria per Stefano Pioli e i suoi provenienti da un paio di partite che hanno lasciato l’amaro in bocca e rischiato di mettere in subbuglio lo spogliatoio.

Le statistiche sono state tutte a favore dei padroni di casa con 9 tiri totali, di cui 4 in porta e un 55% di possesso palla che sono bastati ai diavoli rossoneri di portare a casa 3 punti fondamentali per la classifica e per l’umore dell’ambiente. L’allenatore del Milan in conferenza stampa è stato pronto a rispondere alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa e spiegare anche la scelta di Leao come capitano in questo match.

Conferenza post Milan-Verona, Stefano Pioli risponde ai giornalisti

Innanzitutto, Stefano Pioli ha voluto parlare delle condizioni di salute di Krunic che è dovuto uscire prima dal campo perché infortunato. Con un po’ di vena critica, l’allenatore del Milan ha commentato facendo riferimento al calendario ingolfato: “Ha sentito qualcosa al flessore, non so l’entità. Per gli altri stanchezza generale. C’erano quattro giocatori con tutte le partite in campo, non ho fatto in tempo a cambiare anche Krunic”. Inevitabilmente, poi, si è passato anche per il discorso derby su cui il tecnico ha voluto mettere una pietra sopra: “È importante concentrarsi sul presente e sul futuro. Il derby è stato una partita difficile, ma non possiamo viverci ancora. Dobbiamo guardare avanti e continuare a lavorare. Credo che stiamo andando nella giusta direzione. Oggi abbiamo giocato una partita seria e matura, con tanta voglia di vincere. Questa vittoria ci farà bene, ci darà fiducia e ci aiuterà a crescere”.

Ha poi colpito la scelta di Leao capitano, evidentemente corale stando alle parole di Stefano Pioli in conferenza stampa: “Lo abbiamo voluto tutti capitano, perché noi ci basiamo sugli atteggiamenti. Siamo tutti insieme per superare insieme i momenti delicati. È normale subire critiche e pressioni e lui lo sta facendo bene. All’inizio non sapeva se andare in campo in ciabatte o con le scarpe… L’abbraccio con me è per tutta la squadra e per tutti i compagni”.