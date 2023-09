Pioli: “Leao è eccezionale”, poi il messaggio all’Inter

Nel post partita di Roma-Milan, Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Tra i tanti argomenti anche il derby contro l’Inter.

Il Milan espugna l’Olimpico e porta a casa la terza vittoria consecutiva di questa stagione, appena iniziata, proprio contro la Roma. Per la terza volta negli ultimi quattro campionati di Serie A, il Milan colleziona tre vittorie su tre, che sono sicuramente un risultato che carica la squadra di Pioli che quest’anno tra gli obiettivi ha proprio quello di riportare lo scudetto in quel di Milano.

Dopo la vittoria, Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN:

Sulla partita:

“Stavo cambiando sia Fikayo che Ruben, l’unico modo per rimettere in gara i nostri avversari era andare sotto di un uomo. Non ho fatto in tempo a toglierlo, però poi abbiamo difeso bene. Abbiamo sofferto con personalità, contro un avversario difficile. Abbiamo comunque tante cose da migliorare e su cui lavorare”.

Su Milan-Roma di gennaio:

“Non ho pensato alla partita di gennaio anche perchè l’ultima volta abbiamo pareggiato noi nei minuti finali. Non possiamo sempre pensare al passato Mi è piaciuto come ha regito la squadra, abbiamo creato 3-4 palle gol senza subire, la squadra sta bene in campo però dobbiamo comunque migliorare ancora”.

Sul ruolo di Calabria:

“Oggi abbiamo fissato più dentro Calabria, lasciando più spazio a Theo. In parità numerica ho visto un Milan di buon livello. Ci tenevamo a finire questo scorcio di campionato con tre vittorie, abbiamo concesso poco anche in 10 siamo stati compatti. I ragazzi sanno leggere gli spazi, sono meccanismi che stiamo cercando di trovare. Credo che abbiamo gestito bene anche in inferiorità numerica. In quell’ora lì ho visto un Milan di un buon livello.”

Pioli nel post Roma-Milan parla anche del derby contro l’Inter

Su Leao:

“Io spero che possa segnare tanti gol, stasera è stato un punto di riferimento e si è fatto finalmente trovare in area sul cross è un giocatore eccezionale e deve continuare così. La sua crescita anche dal punto di vista mentale per me che lo alleno è evidente”.

Su Jovic:

“Faceva parte degli attaccanti che volevamo è un giocatore di qualità e di talento, viene da una stagione difficile quindi troveremo un ragazzo con voglia di fare bene”.

Sul derby dopo la sosta: