Pioli nel post partita: “Abbiamo vinto con merito”, poi sorprende su Adli

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato nel post partita di Milan-Lazio analizzando il big match di San Siro.

Scorrono i titoli di coda a San Siro, dove il Milan è riuscito a confermare la propria voglia di vittoria, battendo la Lazio tra le mura amiche. Partita scoppiettante, in cui l’intensità l’ha fatta da padrone per tutti i 90′. Il Milan si è portato a casa i tre punti grazie a Pulisic ed Okafor, in gol per la gioia di Pioli.

Milan-Lazio, parla Pioli

In particolare al termine del big match delle 18 ha parlato proprio Stefano Pioli ai microfoni di DAZN. L’allenatore del Milan ha toccato diversi temi, rispondendo alle domande dal campo e dallo studio di DAZN.

Pioli è partito da un analisi in generale:

“I ragazzi sono bravi, attenti e vogliosi. Abbiamo vinto con merito contro una grande squadra”.

L’allenatore del Milan si è poi soffermato su Adli:

“Era la prima a San Siro, un po’ si è visto. Può essere più intraprendente, ma devo rivedere meglio la sua partita. Sta crescendo e può giocare ogni partita”.

Pioli ha detto sul tema tattico della partita:

“Nel primo tempo sia Pulisic che Calabria giocavano sempre corto. Musa ha qualità di gamba ed inserimento. Ha favorito poi Pulisic per l’uno contro uno. Musa sta crescendo, ma lo vorrei più disciplinato senza palla. Può giocare davanti alla difesa, ma box to box rende al meglio. Sarebbe un peccato se si fermasse Reijnders, domani valuteremo. Speriamo non sia niente di grave.”

L’allenatore del Milan ha poi continuato con l’analisi tattica della sfida:

“Noi siamo una squadra che vuole palleggiare. Loro difendono a 4 e la strategia di cercare la profondità ci stava, ma non sempre l’abbiamo fatto bene. Nel secondo tempo è andata meglio”.

Pioli è poi passato a Kjear, Giroud ed Okafor:

“Con Kjaer abbiamo parlato del duello con Zaccagni, con Giroud gli ho fatto i complimenti. Gli attaccanti sono contenti quando fanno gol e giocano 90′. Però è importante avere un giocatore come Okafor in panchina. Ho fiducia anche in Jokic”.

Sul Borussia Dortmund:

“Il Borussia in casa ha energia e qualità. Unisce fisicità e qualità, sarà difficile a Dortmund. Non sarà decisiva, ma importantissima”.

Nel finale un bel siparietto sulle rivali:

“Allegri ha ragione, però secondo me senza coppe hai dei vantaggi ma spero che la Juve non vinca. L’Inter non la guardo fino al derby di ritorno”.

Sono dunque queste le sensazioni dell’allenatore del Milan al termine della partita contro la Lazio.