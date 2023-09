Primavera del Milan, i 3 giocatori pronti al salto tra i BIG

I tre calciatori più talentuosi facenti parte della rosa del Milan Primavera: chi sono e quando potrebbero esordire in prima squadra.

Uno dei principali aspetti da monitorare in un grande club come il Milan è senz’altro la presenza di ottimi e giovani talenti nella propria selezione U-21. Da sempre infatti, il club rossonero è stato in grado di sfornare calciatori ben presto capaci di farsi un nome all’interno della Serie A. Senza dover necessariamente andare troppo indietro con la mente, saltano infatti all’occhio profili come Darmian, Abate, Calabria, Colombo e l’odiato/amato Gianluigi Donnarumma.

Solo 5 dei nomi più importanti venuti fuori dal Milan Primavera, lo scorso anno classificatosi a sorpresa 12° nel massimo campionato U-21. Il piazzamento dei baby rossoneri non esclude però l’ottima caratura della rosa, ricca di talenti che potrebbero far presto il tanto ambito salto di qualità. Di seguito, i 3 membri del Milan Primavera ad oggi più talentuosi.

Milan Primavera, chi è Jen-Carlo Simic

Il primo nome sulla lista non è altro che un difensore centrale classe 2005 di nazionalità croata. Approdato da appena un anno al Milan dopo una lunga trafila allo Stoccarda, Simic ha dimostrato più volte nel corso dell’ormai archiviato Campionato Primavera 1 di essere uno dei centrali più forti della Lega. Roccioso, vecchio stampo e titolare inamovibile, il croato ha dunque ben presto imparato a capeggiare al centro della difesa rossonera U-21, trovando anche una rete nella scorsa edizione della Youth League.

Vista la giovane età relazionata allo sconfinato talento, non è escluso un imminente balzo in prima squadra per Simic. Con Kjaer in fase calante ed un Pellegrino tutto da scoprire infatti, il classe 2005 ha ad oggi ampie possibilità di essere aggregato alla prima squadra a partire dalla stagione 2024/25.

Milan Primavera, chi è Victor Eletu

Nigeriano classe 2005, Eletu di professione fa il mediano, seppur la corsa sia una delle principali caratteristiche del suo metodo di gioco. Fisico e dinamico al punto giusto, il centrocampista ha dato ottimi assaggi di talento la scorsa stagione, cui score ammonta ad 1 gol e 2 assist in ben 30 partite. Numeri che lo stesso Eletu è riuscito già quasi ad eguagliare nella nuova edizione del Campionato Primavera 1, dove 1 gol ed 1 assist hanno caratterizzato le prime 3 partite del nigeriano.

Per Eletu inoltre, l’esordio in prima squadra è già avvenuto, seppur in un’amichevole giocata contro il Lumezzane. Incontro nella quale il natio di Lagos riuscì a segnare una rete di pregevole fattura, attirando più di qualche occhiata d’interesse su di se. L’unica sfortuna di Eletu sta nelle ottime alternative già presenti in prima squadra Milan. Loftus-Cheek, Bennacer ed all’occorrenza Reijnders potrebbero rendere ben difficile una promozione fra i “big” al nigeriano, che potrebbe però esser ceduto in prestito dopo qualche altro anno in U-21.

Milan Primavera, chi è Dariusz Stalmach

Polacco nonché trequartista di nascita, Stalmach rappresenta forse uno dei membri su cui più vi è da discutere in ottica Milan U-21. Il classe 2005 conobbe infatti la maglia rossonera lo scorso anno, venendo prelevato dal Górnik Zabrze per circa 700 mila euro. Un colpo alquanto lauto per una selezione Primavera, con lo stesso Stalmach non riuscito a rispettare a pieno le aspettative. 2 gol ed 1 assist per il polacco la scorsa stagione, conditi anche da una rete in Youth League e da due passaggi vincenti in Coppa Primavera.

Il talento del trequartista salta però ben presto all’occhio, nonostante l’impiego da mezzala piuttosto che in trequarti, anche grazie al forte senso da leader dimostrato in campo. Stalmach rappresenta senz’altro un diamante, ancora però troppo grezzo per poter esordire in prima squadra. Probabile infatti che il polacco passi almeno un altro paio di stagioni sotto la ferrea guida di mister Ignazio Abate.

(Bonus) Chi è Francesco Camarda

Occhio a questo vero e proprio fenomeno generazionale, già alle prese con miti e leggende nonostante la tenera età. Voci di corridoio gli attribuiscono infatti circa 500 gol in appena 300 presenze con la maglia dei pulcini rossoneri, mentre è celebre una sua prestazione risalente al 2018 contro le giovanili del Bayern Monaco. Nel corso di tale amichevole infatti, Camarda mise a segno due gol ed un assist nonostante un infortunio alla caviglia patito a match in corso.

Una vera e propria star, fra chi lo paragona addirittura ad Haaland e chi invece preferisce una similitudine nostrana con Pippo Inzaghi. Proprio da reale opportunista è quindi arrivato il primo gol con la Primavera rossonera per il giovane talento, dopo 3 presenze alla corte di Abate. La particolarità? Ad oggi Camarda ha solo 15 anni!