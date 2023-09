Prime Video o Sky? Dove vedere il Milan in Champions League

Il Milan si avvicina al suo esordio in Champions League. Ora è possibile sapere dove vedere i rossoneri in Europa.

L’ottimo avvio di stagione del Milan ha già mandato su di giri il tifo rossonero nel vedere il Diavolo in testa a punteggio pieno. Viaggiano a braccetto le due milanesi, entrambe a pari punti, con il derby che potrebbe dire già tanto sulla stagione. Inoltre si avvicina sempre di più l’esordio europeo per il Milan.

Champions League, le partite su Prime

Come consuetudine da un paio d’anni, gran parte delle partite di Champions League verranno trasmesse su Amazon Prime Video, molte delle quali in esclusiva. Così è per le italiane, le cui partite saranno divise tra Mediaset, Sky e Amazon Prime Video. Proprio il colosso americano ha comunicato quali saranno le partite trasmesse sulla propria piattaforma.

Infatti, per ciò che riguarda i rossoneri, andranno su Prime Borussia Dortmund-Milan e PSG-Milan. Prime trasmetterà in esclusiva una partita ogni mercoledì di Champions, come di consueto dalle ore 21.

Mancano quindi poco più di due settimane all’inizio della Champions League, con la fase a gironi che partirà il 19 settembre. Tuttavia il Milan sarà visibile su Prime il 4 ottobre (Borussia-Milan) ed il 25 ottobre (PSG-Milan).