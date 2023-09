Pulisic sfreccia anche in strada: guida auto da capogiro – FOTO

Il Milan ha una nuova freccia da questa estate, Christian Pulisic: e l’americano è un grandissimo appassionato di automobili di lusso.

I rossoneri si sono affidati al suo talento e alla sua voglia di rimettersi in gioco per tornare ad essere grandi e vincere nuovamente dei trofei. Deluso dall’esperienza al Chelsea e desideroso di tornare a mostrarsi al grande pubblico per le sue qualità immense e le sue doti da velocista. Pensava di poter avere una carriera migliore con i Blues ma ha preferito dire addio dopo qualche anno complicato per tutto il club che ancora oggi non risce a ingranare la marcia.

Marcia che Pulisic ha già fatto ingranare al Milan in questo inizio di stagione, con prestazioni di alto livello ma che vanno certamente ancora migliorate per poter essere considerato una delle ali più forti del campionato di Serie A.

Il garage di Pulisic fa paura: le sue auto sono spettacolari

Pulisic ha fatto ingranare una marcia importante al Milan ma è una sua abitudine andare in quinta o in sesta (e forse anche di più) quando si affaccia nel suo garage. Il campione americano è da sempre un grande appassionato di auto di lusso e di super car che fanno invidia ai comuni mortali. E spesso è stato fotografato alla guida di veri e propri mostri a quattro ruote.

I motori sono una sua grande passione e possiede auto che fanno sgranare gli occhi: si passa da una lussuosa McLaren ai comfort dei marchi tedeschi come Porsche e Mercedes. E non manca anche la passione per Ferrari.

Nel garage di Pulisic c’è esposta una meravigliosa McLaren 570S. L’auto ha un motore V8 biturbo da 3,8 litri e una potenza di 570 CV: raggiunge un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3.2 secondi, mentre la velocità massima è di 328 km/h. Anche il costo è da urlo: questo modello è costato al calciatore 214.450 mila euro, come auto base, ma sicuramente saranno stati aggiunti degli extra che fanno sfondare il muro dei 220mila euro.

La passione per le Ferrari accomuna tanti calciatori e anche Christian Pulisic ne possiede una. Si tratta della Ferrari F12 tdf, con una potenza di 780 CV che consente di arrivare a una velocità di punta di 340 km/h. Il prezzo è alle stelle, con cifre che sfondano dei 400mila: sul listino, infatti, si legge 390.614 euro ma aggiungendoci tutti gli optionals…

Da buon americano, nel garage di Pulisic non poteva mancare una meravigliosa Ford Mustang Shelby GT500. Si tratta di un’auto potentissima, con un motore V8 sovralimentato da 5.2 litri, che va da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e può raggiungere una velocità di punta di 305 km/h. Per quanto riguarda il costo, la cifra è di gran lunga inferiore a quella della Ferrari ma comunque molto alta: circa 115mila euro.

Avendo vissuto anche in Germania, nel box di Pulisic non poteva mancare la Mercedes. E si è affidato a un modello che lascia tutti a bocca aperta: la G63 Amg. Con una velocità massima di 250 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi, stiamo parlando di un modello davvero duttile su più superfici e adatto a diverse esigenze. La cifra si attesta su circa 187.470 mila euro, ai quali vanno aggiunti eventuali extra.