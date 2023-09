Quali sono i settori ordinari dello Stadio San Siro di Milano?

Lo Stadio San Siro è uno dei più belli d’Italia e d’Europa: il Milan gioca in un impianto meraviglioso, vediamo com’è suddiviso in settori.

Nel 1925 Piero Pirelli, storico presidente del Milan, propose la costruzione di uno stadio da calcio nei pressi dell’ippodromo per il trotto. La struttura fu completata in tempi record, visto che nel 1926 era già tutto pronto e funzionante e riusciva ad ospitare fino a 35.000 spettatori. L’inaugurazione di San Siro avvenne il 19 settembre 1926 con il derby tra Milan e Inter.

A quasi 100 anni dal primo giorno, oggi lo “Stadio Meazza” sito in San Siro (per questo noto a molti come “Stadio San Siro”) è uno dei più belli d’Italia e d’Europa. Da sempre è anche soprannominato “La Scala del Calcio”, con un chiaro richiamo allo storico ed elegantissimo “Teatro Alla Scala” della città menghina.

Quali sono i settori di San Siro: le divisioni

Lo “Stadio Giuseppe Meazza” di Milano, noto anche come San Siro è il principale impianto sportivo della città metropolitana di Milano. Com’è ben noto a tutti gli appassionati di calcio, ospita le partite del Milan e dell’Inter, oltre che aperto anche alle gare della Nazionale di calcio. Ha capienza massima di 75.817 posti a sedere (come si legge sul sito ufficiale dell’AC Milan) e questi numeri lo rendono il nono stadio più capiente d’Europa.

San Siro si sviluppa su tre anelli e si divide in quattro lati (colori): rosso, verde, arancio (l’unico senza terzo anello) e blu, ovvero quello tradizionalmente riservato ai tifosi più caldi del Milan. Al secondo anello blu, infatti, trova posto la Curva Sud.

Com’è diviso lo Stadio San Siro? Quali sono i settori e come sono suddivisi gli anelli? La capienza di 75.817 posti a sedere complessivi distribuiti nei tre anelli, che sono a loro volta suddivisi in settori (verde, rosso, arancio, blu):

Primo anello blu

Primo anello verde

Primo anello arancio

Primo anello rosso



Secondo anello blu

Secondo anello verde

Secondo anello arancio

Secondo anello rosso



Terzo anello blu

Terzo anello verde

Terzo anello rosso

Sky Box: 300

Tribuna d’onore: 304

Posti stampa: 223

Postazioni per disabili: 244 (più 188 accompagnatori).

Lo Stadio San Siro può essere anche visitato. Presso l’ingresso 8 ha sede il museo di Inter e Milan. È possibile visitarlo attraversi tour guidati con accesso agli spogliatoi, area hospitality e sala stampa. Il tour dura circa 40 minuti, e il prezzo di un biglietto combinato museo + tour varia a seconda del periodo.

È possibile anche visitare il solo museo che è aperto 7 giorni a settimana, dalle 9:30 del mattino alle 17:00, con tour regolarmente ripartiti. Durante i giorni in cui ci sono le partite, potrebbero non essere disponibili tour, e il museo potrebbe avere un orario di apertura diverso.