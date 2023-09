Retroscena Milan, l’accordo era chiuso: sfumato un colpo pazzesco

In queste ore sta emergendo un retroscena di mercato che vede coinvolta la società rossonera in una trattativa di mercato che è sfumata quando sembrava destinata ad essere chiusa.

Il Milan torna a respirare una sana boccata di ossigeno, grazie al successo ottenuto contro il Verona che, rilancia i rossoneri al secondo posto in classifica. La settimana appena trascorsa non è stata idilliaca per i tifosi milanisti, anzi, i quali hanno dovuto assistere prima al clamoroso 5-1 subito nel derby, poi al passo falso effettuato contro il Newcastle alla prima di Champions. Intendiamoci, non che fosse scontato vincere contro i Magpies, ma si trattava sicuramente della gara più ‘facile’ da disputare in un girone che comprende anche Borussia Dortmund e Psg.

Proprio per questo, si potrebbe dire che gli effetti collaterali della sonora sconfitta rimediata contro l’Inter si sono fatti notare e qualche imperfezione si è vista anche nella gara contro gli scaligeri. In più di un’occasione, infatti, i veneti sono riusciti a rendersi pericolosi, sfiorando a più riprese la via del gol che, è stato evitato solo grazie alle numerose prodezze di Sportiello, che non ha fatto rimpiangere minimamente l’assenza di Maignan. Così come non è passata inosservata la prestazione di Leao, finito al centro delle critiche negli ultimi giorni, con la gara contro il Newcastle che è stata quella più bersagliata. Il portoghese è salito in cattedra alla sua solita maniera, segnando un gol dei suoi e dall’importanza pesantissima.

Milan, ecco perchè è saltata la trattativa per Broja: i dettagli

Ma quella di Leao è stata una prestazione ricca di spunti e giocate sontuose, che hanno scacciato via ogni dubbio sulla sua centralità nella squadra allenata da Pioli. In queste ore però, in casa Milan si sta tornando a parlare di mercato, nonostante questo sia chiuso ormai da quasi un mese e con i rossoneri che hanno già detto la loro a riguardo. Nella sessione estiva, infatti, sono arrivati nomi importanti come quelli di Pulisic e Loftus-Cheek, ma anche molte scommesse, quali: Chukwueze, Reijnders, Musah e Okafor. Tutti profili che possono fare al caso di Pioli e che ora deve riuscire a gestire al meglio.

A dire il vero, di trattativa ce ne sarebbe stata un’altra, che però non è riuscita ad ottenere la fumata bianca. Il riferimento va all’operazione che avrebbe potuto portare Armando Broja dal Chelsea, ad un passo dal firmare per i rossoneri, ma con la trattativa che è poi saltata proprio quando si stava per arrivare alla firma.

Ulteriori dettagli stanno emergendo in questi ultimi minuti e a svelarli è stato il giornalista Fabrizio Romano, in un’intervista concessa ai microfoni di Caughtoffside. Il Milan aveva avviato i primi contatti sia con l’entourage, sia con i Blues, ma quando tutto sembrava essere definito, Pochettino ha fatto cambiare idea alla società londinese, che ha preferito credere nelle qualità dell’attaccante albanese.