Ribaltone Milan, la decisione è già stata presa: sorpresa Pioli

Ribaltone in casa Milan: la decisione sembra ormai essere già stata presa, che sorpresa per Stefano Pioli

L’avvio stagionale del Milan marcia un po’ a singhiozzo. Infatti le tre vittorie consecutive avevano dato una dimensione diversa alle prime uscite rossonere, dimensione modificata dopo la pesante sconfitta nel derby contro l’Inter. Inoltre la prestazione di Champions League contro il Newcastle ha lasciato l’amaro in bocca. Il Milan ha creato tanto, senza però riuscire a concretizzare. C’è comunque da dire che i rossoneri sembrano aver ritrovato una certa stabilità difensiva dopo il rientro di Tomori, anche se il Newcastle ha fatto veramente poco martedì sera. Di conseguenza Stefano Pioli potrebbe pensare ad un cambio di modulo, così come accaduto nei momenti complicato degli ultimi anni.

Infatti, come riportato da Sky Sport, Pioli starebbe seriamente pensando ad un’ampia rotazione. Rotazione che non verrebbe applicata esclusivamente agli interpreti, ma anche al modulo. Pioli avrebbe provato la difesa a tre nella seduta odierna di allenamento, seduta che è andata a preparare la sfida di San Siro contro il Verona. Pioli non è nuovo a questi turnover, così come non è nuovo all’utilizzo della difesa a tre. Infatti, negli scorsi anni il tecnico del Milan ha provato il cambio di modulo, soprattutto quando qualcosa ha smesso di funzionare nell’equilibrio della squadra.

Pioli cambia il Milan: possibile nuovo modulo

Di conseguenza nella seduta odierna, Pioli ha provato per diverso tempo tutti i vari meccanismi della difesa a tre. Inoltre c’è da segnalare che uno dei motivi potrebbe essere quello di far tirare il fiato a Theo Hernandez. Infatti l’allenatore del Milan ha provato un trio difensivo composto da Thiaw, Kjaer e Tomori, Fin qui tutto nella norma, nonostante il cambio di retroguardia. Sugli esterni però cambia la musica. Infatti Pioli ha scelto di testare l’affidabilità di Florenzi e Musah, in particolare per le loro caratteristiche. Infatti entrambi i giocatori possono variare molto il proprio spartito di gioco.

La scelta di Florenzi e Musah potrebbe significare che il Milan non ha intenzione di cambiare il proprio DNA di possesso palla continuo. Tuttavia il tentativo pare chiaro per cercare di trovare un nuovo punto di equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Quindi per Theo Hernandez potrebbe arrivare un turno di riposo. Turno di riposo che invece non ci sarà per Leao e Giroud. Infatti Pioli ha l’intenzione di mandare in campo il tridente più utilizzato dal Milan sin qui. Di conseguenza in avanti ci sarà ancora spazio per il trio Pulisic-Giroud-Leao, con la speranza per Pioli che gli attaccanti del Diavolo possano fare meglio rispetto alla sfida con il Newcastle.