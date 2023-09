Rinnovo Krunic, il Milan ci prova: tutti i dettagli

Con la pausa nazionali il Milan affronterà la questione rinnovi, sul piatto una fresca proposta per un giocatore ormai fondamentale.

L’assenza temporanea e forzata di Bennacer, infatti, ha imposto alla dirigenza la ricerca di altri centrocampisti che potessero sopperire alle esigenze di una stagione in cui il Milan punta allo scudetto e un percorso importante in Champions League, alla quale vorrebbe qualificarsi anche la prossima stagione. La certezza rispetto allo scorso anno è Rade Krunic, che sta offrendo ottime prestazioni.

Tentativo del Milan per il rinnovo di Krunic

Per il bosniaco la società rossonera avrebbe pronto un rinnovo contrattuale.

Il bosniaco ha un contratto che scade nel 2025, il Milan vorrebbe mettere in cassaforte il centrocampista offrendogli un rinnovo importante. L’idea sarebbe quella di prolungare per un altro anno, quindi fino al 2026, e aumentare il suo ingaggio da 1,7 milioni di euro a 2,2 bonus inclusi. Uno sforzo che la società ha deciso di fare proprio per l’importanza che il giocatore ha nella rosa rossonera.