Riscatto De Ketelaere-Atalanta: ecco quanto incasserebbe il Milan

De Ketelaere sta rinascendo con la maglia dell’Atalanta. In caso di riscatto ecco quanto incasserebbe il Milan, che lo ha venduto in estate.

Charles De Ketelaere è una delle sorprese più belle in questo inizio di stagione per l’Atalanta. Il calciatore belga era arrivato la scorsa estate al Milan con tante aspettative sulle spalle: i 30 e passa milioni sborsati dal Diavolo per comprarlo dal Bruges si sono rivelati un boomerang. Troppo alto il peso sulle spalle del talentuoso, ma ancora giovane, centrocampista offensivo belga. Un fallimento, quindi, il suo primo anno in Italia: 40 presenze, molte delle quali uscendo dalla panchina, e 0 gol per De Ketelaere. Numeri impietosi per uno che l’anno precedente aveva bucato ben 18 volte la porta avversaria.

De Ketelaere la porta la vede, e lo sta dimostrando finalmente anche in Serie A. Dopo il trasferimento all’Atalanta, il fantasista nativo di Bruges sembra rinato e anche i numeri gli stanno dando ragione: per CDK già 2 gol nelle prime 6 partite in stagione. Un bottino niente male per chi fino a qualche mese fa veniva etichettato come “bidone” da buona parte dell’opinione pubblica italiana.

Un potenziale rimpianto per il Milan, che ha concesso il diritto di riscatto alla Dea e rischia così di non vedere mai più De Ketelaere con la maglia rossonera addosso. L’unica buona notizia è la percentuale sulla futura rivendita che assicurerà ai rossoneri un discreto incasso.

De Ketelaere, la rinascita fa bene anche al Milan: il possibile incasso dei rossoneri

Due gol in sei partite e tante belle cose mostrate in campo: questo, riassunto, l’impatto di Charles De Ketelaere con il mondo Atalanta. Alla seconda stagione in Serie A, e soprattutto con tante aspettative in meno sulle spalle, il fantasista belga sembra davvero pronto a dire la sua nel nostro campionato. Il Milan potrebbe presto avere grossi rimorsi relativamente alla scelta fatta quest’estate.

Come sottolineato dal giornalista Matteo Moretto su Twitter, i rossoneri hanno venduto De Ketelaere all’Atalanta in prestito oneroso (3 milioni di euro) più diritto di riscatto fissato a circa 23 milioni. Altri 2 milioni sono poi legati all’eventuale raggiungimento di determinati obiettivi da parte della Dea.

L’unica buona notizia riguarda la percentuale che i rossoneri si sono assicurati sulla futura rivendita del calciatore. Il Milan avrebbe diritto ad incassare il 10% sulla cifra che l’Atalanta guadagnerà in caso di cessione da qui ai prossimi anni. Cifra che potrebbe lievitare considerata la giovane età di De Ketelaere e le potenzialità ancora parzialmente inespresse.