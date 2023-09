“Ad un passo dai rossoneri”: Milan, la rivelazione in queste ore

Colpo di scena sul calciomercato del Milan, una clamorosa rivelazione piomba sui rossoneri proprio in queste ore.

L’ultima sessione di calciomercato del Milan è stato particolarmente movimentato con la nuova società che ha deciso di impostare una nuova politica di calcio sostenibile. Uno dei principali obiettivi era allestire la rosa di una nuova punta che potesse far fiatare i titolarissimi, visto e considerata anche la perdita di Zlatan Ibrahimovic che ha detto addio al calcio giocato nella sua ultima partita con la divisa rossonera.

Ai diavoli sono stati accostati diversi nomi che potessero andare ad arricchire il parco attaccanti già composto da Giroud, Leao e Jovic di rientro dal prestito della Fiorentina: Roberto Firmino, Marko Arnautovic, Lois Openda e Folarin Balogun per citarne qualcuno. Alla fine della sessione di mercato estivo, a vestire la maglia rossonera per affiancare i compagni di reparto, sono stati Samuel Chukwueze, Noah Okafor e Chaka Traore. Non sono gli unici movimenti della squadra di proprietà della RedBird che ha reso chiaro il suo modello di calcio sostenibile col bilancio chiuso con un saldo di -37 milioni ricavati dai 76,5 incassi da cessioni e ben 113,5 milioni spesi tra acquisti e riscatti.

Calciomercato Milan, sfumata la possibilità di avere Jackson in rossonero

Jackson è un giovane attaccante nigeriano, classe 2001, che militava nel Villarreal. Il giocatore era in scadenza di contratto nel 2026, e il Milan aveva avviato dei contatti con il suo agente, Joe Kamara. Quest’ultimo, in una live su YouTube sul canale USCatanzarocalcionews, ha parlato di un retroscena di mercato sul Milan. “Difficilissimo inserirlo in una grande squadra”, ha detto l’agente. “Il giocatore ha fatto bene, sono arrivate molte offerte. Noi eravamo vicini a firmare col Milan, poi è arrivato il Chelsea e siamo andati lì”.

Insomma, il Milan era vicino a chiudere l’affare per Jackson, ma la concorrenza del Chelsea ha fatto la differenza. I Blues hanno offerto al Villarreal un’offerta di 35 milioni di euro, che è stata accettata. Il giovane nigeriano ha firmato un contratto di ben 8 anni con i Blues con cui ha esordito lo scorso 13 agosto nella partita contro il Liverpool. Il suo primo gol, tuttavia, è arrivato soltanto il 25 agosto allo Stamford Bridge contro il Luton dove ha siglato un importante 3-0 che ha sigillato una partita già ampiamente in vantaggio grazie la doppietta di Sterling.