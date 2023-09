Sacchi elogia il Milan: “Ha fatto passi avanti”, poi la frecciata ad Inzaghi

Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, ha detto la sua sull’imminente derby e sullo stato di forma di Milan e Inter.

L’ottimo avvio stagionale del Milan ha alimentato l’ansia che ci porta verso il derby. Infatti la stracittadina milanese può essere una partita che già può dire qualcosa di campionato. È dello stesso avviso Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, che ha detto la sua sullo spettacolo del derby e sul futuro delle milanesi.

Arrigo Sacchi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, è partito analizzando quali saranno i temi più importanti del Derby della Madonnina, crocevia d’inizio stagione che andrà in scena dopo la pausa nazionali. Sacchi ha detto:

“A San Siro ci saranno tutti gli ingredienti per un grande spettacolo. Milan ed Inter si presentano in forma, in testa alla classifica e con la capacità di regalare emozioni. Non so come finirà, ma so che vincerà la squadra che farà il proprio gioco”.