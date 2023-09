Serie A, date e orari fino alla 19 ^ giornata: gli impegni del Milan

La lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari del Milan fino alla 19^ giornata di questa stagione

Il Milan, fino ad ora, ha portato avanti una stagione eccellente, infatti, ha conquistato 3 vittorie in 3 partite. Inoltre, la squadra rossonera è riuscita a totalizzare ben 8 gol e a subirne solo 2. Infatti, adesso, il Milan si trova in seconda posizione, a pari punti con l’Inter che ha portato a segno 8 gol e non ne ha subito alcuno. Nella prossima giornata del campionato, i rossoneri dovranno proprio scontrarsi con l’altra squadra di Milano e, proprio questa partita, potrebbe cambiare la posizione del Milan in classifica.

Adesso, la Seria A ha ufficializzato il calendario del Milan fino alla 19^ giornata.

Il calendario del Milan fino alla 19^ giornata

Ecco le date e gli orari dei prossimi match del Milan per la stagione 2023/2024

QUINTA GIORNATA: Milan-Hellas Verona il 23/09/2023 alle 15

SESTA GIORNATA: Cagliari-Milan il 27/09/2023 alle 18:30

SETTIMA GIONRATA: Milan-Lazio il 30/09/2023 alle 18:00

OTTAVA GIORNATA: Genoa-Milan il 7/10/2023 alle 20:45

NONA GIORNATA: Milan Juventus il 22/10/2023 alle 20:45

DECIMA GIORNATA: Napoli-Milan il 29/10/23 alle 20:45

UNDICESIMA GIORNATA: Milan-Udinese il 04/11/23 alle 20:45

DODICESIMA GIORNATA: Lecce-Milan il 11/11/23 alle 15:00

TREDICESIMA GIORNATA: Milan-Fiorentina il 25/11/23 alle 20:45

QUATTORDICESIMA GIORNATA: Milan-Frosinone il 02/12/23 alle 20:45

QUINDICESIMA GIORNATA: Atalanta-Milan il 09/12/23 alle 18:00

SEDICESIMA GIORNATA: Milan- Monza il 17/12/23 alle 12:30

DICIASSETTESIMA GIORNATA: Salernitana-Milan il 22/12/23 alle 20:45

DICIOTTESIMA GIORNATA: Milan-Sassuolo il 30/12/23 alle 18:00

DICIANNOVESIMA GIORNATA: Empoli-Milan 06/01/24 alle 18:00