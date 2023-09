“Sono rimasto scioccato”: il rossonero finisce nella bufera

“Sono rimasto pietrificato quando ho sentito questa dichiarazione del rossonero”: duro commento da parte del giornalista che in diretta si lascia andare a una considerazione sul giocatore di Stefano Pioli che spiazza tutti.

Dopo un periodo relativamente preoccupante, con la pesante sconfitta nel derby contro l’Inter e il pareggio per o-o contro il Newcastle (seppur immeritato, ndr), il Milan ha trovato una boccata di ossigeno con la vittoria di misura, per 1-0, ai danni dell‘Hellas Verona. Un risultato che può rilanciare il morale dei rossoneri, chiamati a restare sulle tracce della compagine allenata da Simone Inzaghi (prima, a punteggio pieno, ndr), magari con una vittoria contro il Cagliari. La trasferta in terra sarda non è sicuramente tra le più agevoli, ma c’è senz’altro la possibilità di ritrovare quella continuità perduta in queste ultime settimane. La sensazione, in ogni caso, è che Stefano Pioli ha il pieno polso della situazione, ma è chiaro che ora servono risultati che diano continuità, fattore fondamentale per credere nelle proprie ambizioni.

Tuttavia, c’è chi non vede di buon occhio l’operato del Milan sul mercato, nonostante il Diavolo sia stata la squadra sicuramente più attiva tra le big: tanti acquisti e volti nuovi, per cercare di puntellare ogni reparto con qualità e quantità. Le critiche in questione riguardano invece il ruolo della punta centrale: il giornalista Vincenzo Matrone, ai microfoni TV Play, si è espresso dubbioso circa alcune dichiarazione rilasciate dall’attaccante francese in merito alle sue condizioni fisiche.

Giroud preoccupa? Il giornalista avverte tutti

Olivier Giroud è uno dei protagonisti essenziali per questo Milan, che vuole tornare quanto prima al successo in campionato e bissare, magari, l’ottimo percorso in Champions League dello scorso anno.

In particolare, il giornalista Vincenzo Patron, intervenuto a TV Play, ha espresso la sua opinione circa il parco attaccanti dei rossoneri. “Al Milan manca un po’ una punta”, ha chiosato nel corso del suo intervento. “Le parole di Giroud sul problema alla caviglia mi hanno lasciato pietrificato”, ha poi aggiunto, facendo riferimento all’ammissione dell’ex Arsenal e Chelsea, che ha parlato di problemi che risalgono dal match di Napoli dello scorso anno, in Champions League.

“Il Milan per le sue ambizioni ha bisogno di un giocatore da Vlahovic in su”, rincara così la dose Matrone, spiegando come Jovic, in sostanza, non sia all’altezza di essere un sostituto di un calciatore dal tenore di Giroud. “Io pensavo che il Milan, sapendo i problemi della sua punta, prendesse altro”, ha infine concluso.