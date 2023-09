Spalletti ringrazia il Milan: commento da applausi

Luciano Spalletti, CT della Nazionale, ha ringraziato il Milan per un particolare che non è passato inosservato.

La pausa nazionali del Milan ha portato più pianti che sorrisi. Infatti i rossoneri hanno perso per strada Giroud e Kalulu, mentre Theo Hernandez non si è allenato con la Francia. Inoltre, per un particolare scherzo del destino, l’Italia si sta allenando a Milanello in vista della sfida di San Siro con l’Ucraina.

Italia, Spalletti loda il Milan

Il passaggio dell’Italia da Milanello ha riportato sia Donnarumma che Tonali dove tutto è iniziato per loro in rossonero. Tuttavia ciò che più interessa sono le parole di Spalletti in conferenza, che ha ringraziato il Milan per l’ospitalità e poi ha chiarito i dubbi sul portiere della Nazionale.

Spalletti ha detto:

“Voglio ringraziare il Milan per in fantastico centro di allenamento. Anche mister Terzi per l’amichevole contro la sua Under 18 in un importante 11 contro 11”.

Spalletti è poi passato al tema Donnarumma, sicuramente uno dei più scottanti del momento. Infatti Spalletti ha subito messo le cose in chiaro spiegando che Donnarumma sarà titolare con l’Ucraina. Spalletti ha poi aggiunto tutte le difficoltà che vive il portiere, quello della Nazionale in particolare, difendendo l’operato di Donnarumma.