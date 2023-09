Nuovo stadio Milan, sorride Cardinale: un ostacolo in meno

Secondo quanto riportato da Libero il comune di San Donato avrebbe bocciato l’idea riguardo al referendum sullo stadio rossonero.

Il sindaco Francesco Squeri ha rilasciato alcune dichiarazioni ben precise sull’eventuale referendum sullo stadio rossonero. Un’idea bocciata perchè troppo riduttiva al cospetto di un progetto fondamentale per lo stadio milanista.

Un’opera quella per Cardinale ed il club fondamentale per il rilancio anche sul piano societario di un Milan già rilanciato come squadra.

Il progetto e le dichiarazioni del sindaco

L’area designata è già stata da tempo individuata: si tratta di uno spazio di 108mila metri quadrati compreso tra l’hinterland a Sud est della città e la stazione ferroviaria di Rogoredo.

Sulla costruzione dell’impianto, il sindaco di San Donato, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Un programma di questa portata non può passare attraverso un semplice quesito ‘stadio sì, stadio no’: sarebbe troppo riduttivo. Ci sarebbe inoltre il rischio di un voto di pancia e non di coscienza“.