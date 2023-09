Tegola per Pioli, infortunio con la Nazionale: derby a rischio?

Problemi in casa Milan, a pochi giorni dal derby, un titolarissimo rossonero è a rischio per il match contro l’Inter

Purtroppo, sono molti i casi di giocatori che riscontrano infortuni, più o meno gravi, in nazionale. Questa volta è toccato alla squadra di Pioli che, probabilmente, per la partita contro l’Inter dovrà fare a meno di un proprio attaccante. Tuttavia, la rosa rossonera, durante l’estate, si è rinforzata notevolmente e, questo, si nota anche dagli ottimi risultati che il Milan ha ottenuto nelle prime tre giornate del campionato. Adesso, però, Pioli dovrà apportare qualche cambiamento in campo, infatti, al 25° minuto della partita tra Francia e Irlanda, Olivier Giroud, prima punta del Milan, ha chiesto il cambio ed è uscito dal campo con la scarpa in mano. Dunque, l’attaccante francese potrebbe non essere disponibile per il derby di Milano.

Al momento, non sembra nulla di troppo serio ma potrebbe comunque essere a rischio per la prossima giornata di campionato. Per ora, dunque, non resta che attendere i risultati degli accertamenti a cui si sottoporrà nelle prossime giornate.

Infortunio Giroud, esce dal campo dolorante

Durante il primo tempo di Francia-Irlanda, Olivier Giroud ha riscontrato un problema alla caviglia sinistra a seguito di un contrasto di gioco. Infatti, dopo pochi minuti di gioco, la Francia ha dovuto fare a meno del suo centroavanti nella gara valida per il gruppo B delle qualificazioni all’Euro 2024.

L’attaccante francese, chiesto il cambio, è uscito dal campo sulle sue gambe, tuttavia, la sua condizione sarà da valutare per le prossime partite, specialmente per il derby di Milano programmato per il 16 Settembre. A prendere il suo posto in campo è stato proprio Marcus Thuram, nuovo attaccante dell’Inter. Al momento, secondo quanto affermato da Didier Deschamps, tecnico della Francia, Giroud ha riportato una distorsione alla caviglia e, in quel momento, sentiva troppo dolore per continuare a giocare al meglio.

Francia-Irlanda, la partita

Nonostante Giroud sia uscito dal campo, al momento, la Francia si trova in vantaggio per 1-0 contro l’Irlanda. A segnare il gol è stato Aurélien Tchouaméni con un assist di Kylian Mbappè. Questa vittoria potrebbe essere molto importante per la nazionale francese che conta di qualificarsi all’europeo dell’anno prossimo. Infatti, portare a casa questi punti potrebbe essere già un passo avanti molto importante per il raggiungimento di questo obiettivo.

Un altro protagonista di questa partita è stato anche Theo Hernandez, compagno di squadra di Giroud sia in nazionale che al Milan.