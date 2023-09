Theo Hernandez, importanti aggiornamenti sull’infortunio: lo ha detto in diretta

Stefano Pioli torna a parlare delle condizioni di Theo Hernandez con novità importanti nel post-partita contro il Verona.

Il Milan torna a vincere e lascia indietro i brutti ricordi del derby di settimana scorsa. La brutta sconfitta rimediata contro l’Inter per 5-1 ha lasciato alcune scorie che i rossoneri hanno smaltito – solo parzialmente in Champions League – trovando uno striminzito pareggio con il Newcastle alla prima europea.

Vittoria di misura, per 1-0, quella del Milan che regala i 3 punti ai propri tifosi in una partita che non sembrava destinata ad essere giocata causa maltempo. In pochi minuti una fitta grandine è scesa su San Siro e aleggiavano tanti dubbi sulla disputa del match, ma poco dopo la terna arbitrale ha deciso di giocare.

Leader indiscusso del match Rafael Leao che, nella sua prima partita da capitano, trova anche la rete e scaccia anche alcune critiche ricevute per la partita di Champions: al portoghese servono solo 8 minuti per portare avanti i suoi compagni e concretizzare l’assist di Giroud. I rossoneri hanno sofferto complice una serie di infortuni che hanno costretto il tecnico a cambiare modulo e rivoluzionare l’undici titolare.

Gli aggiornamenti di Pioli sull’infortunio di Theo Hernandez

Nel post-partita l’allenatore rossonero è tornato, però, sulle tante assenze che hanno preoccupato l’ambiente in vista dei prossimi delicati impegni sia in campionato che in Champions League.

In primis Maignan e Theo Hernandez. Il primo ha accusato un risentimento muscolare che lo terrà fuori dal campo per un periodo che non è ancora ben preciso e sarà valutato prossimamente, il secondo non convocato per il match contro il Verona insieme a Calabria perché alle prese con un affaticamento.

Diversa la situazione per Krunic, ancora da valutare, e Kalulu, che rientrerà per l’inizio di ottobre vista la lesione del retto femorale. Mentre è ancora lontano il rientro per Bennacer e Caldara, i due sono alle prese con un infortunio più pesante per cui si prevede un recupero intorno alla metà di dicembre.

Per i due terzini rossoneri, dunque, niente di grave. A confermarlo è lo stesso Stefano Pioli che toglie ogni dubbio in conferenza stampa: i due torneranno in campo per il turno infrasettimanale nella trasferta di Cagliari e potrebbero essere anche schierati titolari.

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione: