Thiaw: “Abbiamo tenuto il vantaggio in questo modo”

Dopo Stefano Pioli, anche Thiaw è intervento ai microfoni di DAZN e ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita.

Roma-Milan si conclude con la terza vittoria consecutiva per il Milan che a pieno punteggio prende, in attesa delle altre gare, le redini della classifica della Serie A. Il Milan in dieci non si fa intimorire da una Roma un pò più aggressiva negli ultimi 20 minuti e porta a casa altri tre punti fondamentali per raggiungere l’obiettivo.

Questo per il Milan era il primo big match della stagione e senza dubbi la prova è stata superata a pieni voti. Unico tasto dolente del match il doppio giallo che è costata l’espulsione di Tomori al 61′ minuto.

Thiaw nel post Roma-Milan: il commento su Lukaku

Durante il post partita oltre a Stefano Pioli, anche Thiaw, difensore rossonero, è stato intervistato ai microfoni di DAZN, di seguito le sue dichiarazioni:

Sulla vittoria:

“Siamo molto contenti di aver vinto tre partite su tre. Dopo il cartellino rosso non è stato facile ma c’è voglia di giocare e migliorare insieme”.

Su Lukaku:

“Abbiamo fatto bene con Lukaku e con giocatori così bisogna difendere di squadra non da singolo”.

Sulla differenza tra questa gara e quella di gennaio: