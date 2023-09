Tripletta da sogno, il baby talento fa sognare il Milan

C’è un nuovo baby talento che sta facendo sognare il Milan: tripletta incredibile per l’attaccante rossonero.

Torna il sereno nell’ambiente Milan, dopo l’amara sconfitta del derby con l’Inter i rossoneri trovano prima il pareggio in Champions League con il Newcastle e poi la vittoria con il Verona in campionato.

Due risultati positivi che cancellano la brutta prestazione di San Siro con i nerazzurri e riportano serenità a Milanello. Se nel match europeo la squadra di Pioli aveva dimostrato solidità difensiva ma aveva faticato in attacco, contro il Verona ha ritrovato anche il feeling con il gol.

Protagonista indiscusso Rafael Leao, il portoghese ha esordito con la fascia da capitano. Un’emozione indescrivibile per il ragazzo cresciuto e maturato proprio con i rossoneri. Un onore ricambiato subito dall’attaccante che è andato in rete in meno di 10 minuti sbloccando immediatamente la partita e permettendo al Milan di controllarne l’andamento.

La tripletta del baby talento della Primavera che fa sognare il Milan

Una bella parentesi quella del giovane attaccante portoghese arrivato a 20 anni al Milan e che si è preso in mano da vero leader la squadra portandola alla vittoria. La società rossonera, infatti, sta dimostrando quanto sia importante puntare sui giovani e dare il giusto spazio anche a loro per potergli permettere di crescere ma senza allontanarsi troppo.

Ne è un esempio il giovanissimo Francesco Camarda, attuale punta centrale del Milan Primavera di Abate. Un ragazzo cresciuto nelle giovanili e approdato proprio quest’anno nell’Under19 a soli 15 anni, un passo importante che si sta rivelando intuitiva per la dirigenza viste le ottime prestazioni.

Proprio oggi Camarda ha dato dimostrazione di tutta la sua crescita e della sua potenzialità. Il 15eenne ha, infatti, segnato una tripletta contro l’Empoli in un solo tempo di gioco, una grande soddisfazione per lui che sta conquistando pian piano la fiducia dei compagni e del mister.