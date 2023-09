UFFICIALE – Il Milan annuncia la nuova partnership: c’entrano Fedez e Lazza

Il Milan inizia ufficialmente una nuova collaborazione. L’azienda che diventerà partner dei rossoneri c’entra con Fedez e Lazza.

Il Milan deve pensare al campo, vista la situazione non proprio florida, ma nel frattempo non trascura – com’è giusto che sia – la parte commerciale. I rossoneri hanno infatti appena ufficializzato una nuova partnership con l’azienda che vede tra le sue fila anche personaggi come Fedez e Lazza.

La notizia è arrivata poco fa con un comunicato redatto dalla società rossonera. BOEM, bibita hard seltzer, diventerà official partner dei rossoneri già a partire dal match contro il Verona in programma per il 23 settembre.

Milan-BOEM, il comunicato ufficiale del club rossonero

Milan e BOEM insieme. È questa la notizia della mattinata in casa rossonera. La bibita hard seltzer, 100% italiana. diverrà official partner del Diavolo già a partire dal 23 settembre.

Di seguito riportiamo una parte del comunicato redatto dal club: “AC Milan e BOEM, la Bibita Hard Seltzer 100% italiana nata dal lavoro di squadra di Fedez, Lazza e Leonardo Maria Del Vecchio, sono lieti di annunciare una nuova partnership“.

Poi ancora: “La nuova partnership tra i due brand segna un importante connubio tra l’eccellenza italiana nel mondo del beverage e quello dello sport“.

Si legge anche che l’obiettivo è quello di “sfruttare le qualità dei due brand per ingaggiare un pubblico giovane attraverso una serie di iniziative, tra cui delle campagne social con la partecipazione di Fedez e Lazza“.