Ultim’ora, ansia Milan: si fermano Maignan e Theo

Aumenta l’ansia in Casa Milan. Dopo l’infortunio di Giroud contro l’Irlanda si fermano anche Maignan e Theo

Gli impegni con le Nazionali sono da sempre croce e delizia, sia per i club che per i giocatori. Spesso la sosta può arrivare proprio quando più si necessita o, come spesso succede, nel momento meno opportuno.

Questa volta sembrerebbe che a farne le spese sia stato il Milan. I rossoneri infatti hanno iniziato al meglio la nuova stagione, con tre vittorie su tre, dove a brillare sono stati i big, Olivier Giroud su tutti, ma non solo.

Infatti in grande spolvero anche l’altro suo connazionale, Theo Hernandez, che ha iniziato il nuovo campionato macinando chilometri e realizzando già la prima rete stagionale. La pausa però è stata nemica per gli uomini di Stefano Pioli.

In occasione della partita di qualificazione contro l’Irlanda, l’attaccante ha dovuto abbandonare il campo dopo solo venticinque minuti dall’inizio della partita a causa di un infortunio rimediato per aver messo male il piede d’appoggio.

Ansia Milan: non solo Giroud, si fermano anche Maignan e Theo

Secondo quanto riportato da RMC Sport i problemi per il diavolo non si limitano al bomber di Chambéry. Infatti Mike Maignan e Theo Hernandez avrebbero disertato l’allenamento dopo il match contro gl’irlandesi. Le ragioni non sono ancora chiare. Da scoprire se ci sia un problema dal punto di vista fisico o semplice scelta tecnica.

Pertanto aumentano i dubbi tra i tifosi rossoneri, in vista del derby. Mentre Oliver Giroud ha già salutato gli altri suoi compagni della Nazionale, tornando tra le vie di Milano per procedere con il recupero alla caviglia.

Dunque è certo che l’attaccante transalpino non prenderà parte per l’amichevole contro la Germania. Saranno da valutare le condizioni degli altri due rossoneri, se verranno risparmiati o verranno chiamati in causa per svolgere gli straordinari.

Un fattore che sicuramente non farà altro che alterare ed alimentare polemiche riguardo al modus operandi che accerchia il sistema delle Nazionali. Troppe partite nel bel mezzo della stagione che possono solo aumentare il rischio degli infortuni, rovinando la stagione dei calciatori e dei rispettivi club.

Soprattutto se al rientro sono in programma match di rilievo come il derby della Madonnina. É naturale che la volontà degli appassionati sia quella di vedere le migliori formazioni a confronto. Questo però è un desiderio che potrebbe non essere realizzato a causa dei troppi impegni. E sarebbe spiacevole se una cosa così bella come quella di giocare per il proprio Paese diventasse un peso.