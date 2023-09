ULTIM’ORA – Giroud, c’è l’esito degli esami: le condizioni

Dopo l’infortunio di Giroud con l’Irlanda è arrivato l’esito degli esami. Sono ufficiali le condizioni del francese.

La pausa nazionali ha messo in apprensione tifosi e staff tecnico del Milan per le condizioni di Olivier Giroud. Infatti il bomber francese è uscito dal campo anzitempo contro l’Irlanda, dopo aver rimediato un infortunio alla caviglia. Di conseguenza nella giornata di oggi il francese si è sottoposto agli esami di rito.

Giroud, le condizioni

C’era sicuramente apprensione in casa Milan per le condizioni di Olvier Giroud. Infatti l’attaccante francese si stava dimostrando ancora uno dei fari offensivi dei rossoneri in questo avvio di campionato. Poi l’infortunio in nazionale ha messo paura al Diavolo ed ai suoi tifosi.

Tifosi che possono tirare un sospiro di sollievo. Infatti gli esami a cui si è sottoposto l’attaccante svolti non hanno evidenziato nulla di grave per Giroud, come riportato da L’Equipé.

Nonostante le buone notizie, il francese ternerà subito a Milano per confermare l’esito degli esami e per iniziare il proprio recupero, mantenendo la speranza derby accesa. Di conseguenza Giroud non parteciperà al prossimo impegno internazionale della Francia contro la Germania.