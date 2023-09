ULTIM’ORA – Infortunio Krunic, c’è lesione: l’esito degli esami

Dopo l’infortunio avvenuto contro il Verona, Rade Krunic si è sottoposto ad esami strumentali per capire la gravità dello stop.

Il Milan è tornato alla vittoria nella sfida contro il Verona, valida per la quinta giornata di Serie A. Pioli avrà sicuramente motivo di sorridere, considerando come Leao sia tornato al gol. Tuttavia c’è un problema che potrebbe essere molto importante per i rossoneri: l’infortunio di Rade Krunic.

Krunic, c’è lesione

Il centrocampista del Milan è passato dall’essere un oggetto indesiderato durante la finestra di mercato ad essere uno dei centrocampisti titolari del Diavolo. Proprio per questo Stefano Pioli ed il suo staff sono in apprensione. Infatti, come comunicato dal Milan stesso, l’infortunio di Krunic non è leggero.

Dopo i vari esami strumentali a cui il giocatore è stato sottoposto, lo staff medico del Milan ha notato una lesione del bicipite femorale destro. Dunque il giocatore rischia uno stop abbastanza lungo, considerata la gravità del problema accusato al 25′ del secondo tempo.

Di conseguenza il Milan dovrà fare di necessità virtù, cercando di raccogliere il meglio dalle seconde linee. Infatti Adli scalda i motori per essere titolare, considerando come Krunic potrebbe stare fuori anche più di un mese.