Ultim’ora Inter-Milan, questa non ci voleva: Pioli sarà costretto a farlo

Non arrivano buone notizie per l’allenatore rossonero, i tifosi adesso temono il peggio.

L’estenuante attesa sta per volgere al termine, ci siamo: tra meno di 48 ore sarà il Derby day, Milano è pronta a dividersi in due. La popolazione di fede rossonera, nonostante si troverà in netta minoranza, sarà pronta a condurre come suo solito i propri beniamini alla conquista di un successo che significherebbe tanto per il Milan, soprattutto a livello mentale. Infatti vincere anche contro i cugini nerazzurri consentirebbe alla squadra allenata da Stefano Pioli di acquisire ancor più consapevolezza dei propri mezzi, un aspetto di fondamentale importanza nel gioco del calcio. In caso di successo o di pareggio, per il diavolo si eguaglierebbe un record conquistato nella stagione 1995/1996 legato alla conquista dell’imbattibilità nelle prime quattro giornate di campionato. Statistiche a parte, imporsi sull’Inter sarebbe un grande segnale che incuterebbe il timore di tutte le compagini di Serie A.

Intanto l’allenatore parmigiano sta impartendo, in quel di Milanello, le ultime indicazioni tattiche ai propri giocatori rientrati dalle Nazionali. Ci saranno tanti dubbi da sciogliere, a partire da quello legato alla presenza dal primo minuto di Olivier Giroud, capocannoniere dei rossoneri con quattro reti all’attivo. Il francese si è fermato con la propria nazionale a causa di un problema alla caviglia che sta mettendo a rischio la sua partecipazione al derby ma attenzione perché non si tratta dell’unica grana.

Inter-Milan, è a forte rischio la presenza di Pulisic

Il Milan di quest’anno fa davvero paura. La campagna acquisti ha regalato ai rossoneri giocatori di grandissimo spessore dal calibro di Pulisic, Loftus – Cheek e Reijnders giusto per citarne alcuni. I tifosi sognano, l’obiettivo è la conquista del secondo tricolore in soli tre anni. Ci sarà bisogno di imporsi anche sulle big della competizione, partendo proprio dalla partita di sabato. Tuttavia non arrivano notizie confortanti, con l’ennesimo problema da affrontare in vista del derby.

Infatti in seguito all’infortunio di Giroud che costringe il centravanti a non essere al top della forma fisica, c’è tanta incertezza sull’impiego di Christian Pulisic: lo statunitense, come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha fatto rientro a Milano soltanto nelle ultime ore e avrà nelle gambe un numero limitato di allenamenti. In caso di forfait dell’esterno rossonero Samu Chukwueze è pronto a prendere il suo posto, per la prima volta da titolare. La palla ora passa a Pioli, a cui spetterà la decisione finale.