Ultim’ora Milan, novità da Sky: “Accordo in chiusura per l’attaccante”

Il Milan dovrebbe aver trovato l’accordo per l’attaccante in queste ultime ore di mercato, andando vicino alla chiusura.

Siamo giunti al rush finale di mercato, giorno in cui le squadre mercato viaggiano a ritmi elevatissimi per riuscire a chiudere gli ultimi colpi dell’estate. Lo sa il Milan che si sta ancora muovendo per cercare un sostituto adatto ad Olivier Giroud. Tuttavia il tempo è poco ed il duo Furlani-Moncada sta spingendo sul gas.

Milan, Rafa Mir in serata

Infatti i rossoneri devono muoversi per riuscire a mettere una pezza sul mancato arrivo di Taremi, per cui il Porto ha fatto muro all’ultimo istante. Di conseguenza il Milan ha virato su altri due profili: Daka e Rafa Mir. Tuttavia le cose per Daka si sono fatte complicate ed il Diavolo, come riportato da Sky Sport, ha deciso di puntare su Rafa Mir.

Inoltre, sempre secondo Sky Sport, l’attaccante del Siviglia dovrebbe arrivare a Milano in serata e l’affare dovrebbe quindi essere in chiusura. C’è da aggiungere che i rossoneri hanno cambiato idea last minute su Daka, come riportato da Gianluca Di Marzio, in quanto il tempo rimasto non sarebbe bastato per chiudere l’affare.

Dunque il Milan dovrebbe aver trovato il proprio vice Giroud. Rafa Mir ha segnato 6 gol nella scorsa Liga con la maglia del Siviglia ed ha tutte le caratteristiche per seguire le orme del francese.