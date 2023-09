“Un fenomeno”: Milan in estasi, nessuno se lo aspettava

Secondo l’ex attaccante rossonero, è grazie ad una persona in particolare che il Milan è in alto in Campionato

Nelle ultime stagioni, il Milan sta tornando ad essere la squadra che tutti conoscevamo: dopo il secondo posto nella stagione 2020-2021, anno in cui il titolo andò agli eterni rivali di sempre, i rossoneri hanno portato a casa il 19° Scudetto nella stagione successiva, dichiarandosi così Campione d’Italia. Nella passata stagione, invece, non c’è stata storia per nessuno: la supremazia Napoli ha vinto su tutti e il Milan si è dovuto accontentare del quarto posto.

Perché non porsi come obiettivo di stagione la seconda stella? La nuova annata appena iniziata si è aperta nel migliore dei modi per la squadra rossonera: tre vittorie in altrettante partite, 9 punti in classifica e momentanea vetta della classifica, insieme ai cugini nerazzurri. Al rientro dalla pausa per le nazionali, gli uomini di Stefano Pioli affronteranno proprio la squadra di Simone Inzaghi: milanisti vs interisti, curva sud vs curva nord, Giroud vs Lautaro. Chi la spunterà? Sarà una gara all’insegna delle emozioni, dove nonostante la posta in palio non sia ancora alta, Milan e Inter proveranno in tutti i modi a portare a casa la vittoria per i propri tifosi.

Galderisi non ha dubbi: chi è il vero fenomeno del Milan

L’inizio di stagione dei rossoneri è stato davvero entusiasmante: nonostante i numerosi cambiamenti dovuti al calciomercato estivo, la rosa di Stefano Pioli sta rispondendo molto positivamente sul campo: lo confermano i tre risultati utili consecutivi, nei quali il Milan ha totalizzato 8 reti e ne ha subite solamente due. Meglio della squadra rossonera ha fatto l’Inter, subendo zero gol.

Sul Milan è intervenuto anche Giuseppe Galderisi, ex attaccante rossonero. Durante un’intervista a Tuttomercatoweb.it, l’ex calciatore ha fatto il punto sul derby della Madonnina e ha elogiato particolarmente l’allenatore rossonero:

Tra Pioli e Inzaghi è una bella lotta. L’Inter si è rinforzata nella rosa, ha messo qualità ed entusiasmo pur dando via anche giocatori importanti. Il Milan ha Pioli che è un fenomeno. Il mercato mi è piaciuto molto perché non ha speso tantissimo, ma ha fatto scelte oculate. Il Milan mi piace di più.



Galderisi dunque non si è nascosto e ha rivelato che il vero fenomeno del Milan, in questo momento, è Pioli: l’allenatore parmense è stato bravo, fino ad ora, a mettere insieme pezzi di un puzzle che non si conoscevano minimamente fra loro, integrandoli nel miglior modo possibile con quelli che già erano presenti.