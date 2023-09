Un tifoso del Newcastle è stato accoltellato a Milano: interviene la Digos

Questa notte, alla vigilia di Milan-Newcastle, è stato accoltellato un tifoso inglese a Milano. I motivi non sono ancora del tutto chiari, la Digos sta investigando.

Inizia l’avventura delle italiane in Champions League a dare il via sarà il Milan oggi pomeriggio alle 18:45, a San Siro contro il Newcastle. I tifosi inglesi volati a Milano per la gara sono poco meno di 5mila e il settore ospiti del Meazza da 4.300 posti, è sold out, ma a quanto pare ci sarebbero circa 400 tifosi senza biglietto che sono comunque volati in Italia.

La Digos indaga sui motivi dell’aggressione

Purtroppo però alla viglia del match, ieri sera, intorno alla mezzanotte, un tifoso inglese di 58 anni, è stato accerchiato da sette, otto persone e poi accoltellato con tre colpi: uno alla schiena e due alle braccia.

L’inglese si trovava con un suo amico tra via Segantini e via Gola a Milano, ad intervenire è stata immediatamente una volante della Polizia e l’uomo è stato portato all’ospedale Policlinico in codice rosso. Il signore pare non essere in gravi condizioni, ma sull’episodio sta indagando la Digos per cercare di capire se si sia trattata di un’aggressione legata a motivi calcistici o per altre ragioni.