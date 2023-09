Verso Inter-Milan, gli impegni dei giocatori rossoneri durante la sosta nazionali

La pausa nazionali ha spezzato il ritmo della Serie A. Inoltre sono tanti gli impegni per i rossoneri in campo internazionale.

Ormai il tema dell’inizio di settembre è conosciuto: la pausa nazionali. Infatti la sosta ha interrotto il via vai della Serie A che stava entrando nel vivo. In particolare il Milan aveva cominciato alla grande, correndo a testa bassa verso un derby che si prospetta scoppiettante. Tuttavia è un buon esercizio tenere le tracce dei vari impegni dei giocatori rossoneri.

Milan, gli impegni dei nazionali

In casa Milan sono ben 14 gli assenti. Infatti sono tanti ad aver risposto presente alla chiamata della propria Nazionale, dandosi assenti a Milanello. In particolare saranno 11 i rossoneri impegnati con le qualificazioni per gli Europei 2024, mentre 3 giocatori avranno impegni extra europei.

Partendo da cosa ci è più vicino, possiamo vedere come il Milan foraggi la nazionale francese. Infatti sono tre i giocatori presenti nelle convocazioni di Deschamps: Maignan, Giroud e Theo Hernandez. I tre pilastri del Diavolo se la vedranno con l’Irlanda questa sera per le qualificazioni ad Euro 2024. Il secondo impegno sarà invece un’amichevole contro la Germania il 12 settembre.

Restiamo in Germania, dove è arrivato Thiaw. Il difensore sfiderà in amichevole il Giappone il 9 settembre e appunto la Francia il 12, con i tedeschi già qualificati in quanto Paese ospitante. Poi viene l’altra stella del Milan: Leao. Il portoghese se la vedrà con Slovacchia (8/9) e Lussemburgo (11/9), sempre per le qualificazioni ai prossimi Europei.

Andando oltre abbiamo Kjaer che sfiderà San Marino (7/9) e Finlandia (10/9) con la sua Danimarca, con entrambe le partite valide per le già citate qualificazioni europee. Anche Krunic parteciperà con la Bosnia alle qualificazioni, giocando con Liechtenstein (8/9) e Islanda (11/9). Il nuovo arrivato Reijnders sarà il faro dell’Olanda contro Grecia (7/9) e Irlanda (10/9) in vista di Euro 2024. Tomori torna a giocare con l’Inghilterra e lo farà con Ucraina (9/9) e Scozia (12/9). Il nuovo arrivato Okafor (Svizzera) si giocherà l’ingresso agli europei contro Kosovo (9/9) e Andorra (12/9). Jovic chiude il programma degli europei e sfiderà Ungheria (7/9) e Lituania (10/9) con la sua Serbia.

Infine, uscendo dal panorama europeo, restano Chukwueze, Pulisic e Musah. I due statunitensi avranno due impegni amichevoli contro Uzbekistan (9/9) e Oman (13/9), mentre il nigeriano giocherà per la qualificazione in Coppa d’Africa con São Tomé (10/9).