Verso Inter-Milan, il nerazzurro salta il match? L’aggiornamento

Attesissimo dai tifosi il primo derby di Milano di questa stagione. Nel frattempo però arrivano gli aggiornamenti sulle condizioni di un nerazzurro.

Tra una settimana esatta ripartirà il campionato che è stato fermo per un weekend per permettere a tutti i giocatori di prendere parte ai vari ritiri con le proprie Nazionali. Sabato 16 settembre però non sarà una ripresa come le altre perchè la Serie A ripartirà proprio da due big match Juve-Lazio alle 15 e l’attesissimo Inter-Milan alle 18:00.

Per Inter e Milan sarà un pomeriggio infuocato in quel di San Siro, le due formazioni vogliono vincere allo stesso modo ed entrambe vogliono riportare lo scudetto a Milano cucendosi sul petto la seconda stella. Al momento i nerazzurri e i rossoneri occupano le prime due posizioni in classifica a pari punti, quindi questo primo scontro diretto potrebbe cambiare un pò le carte in tavola.

Le condizioni di Sanchez verso il derby di Milano

Dalla Nazionale francese però c’è stata un pò di paura per Pioli a causa dell’infortunio di Olivier Giroud che è stato costretto ad uscire a gara incorso contro la Repubblica d’Irlanda.

Anche per i nerazzurri in queste ore c’è stata un pò di preoccupazione per le condizioni di Alexis Sanchez che non ha preso parte alla gara contro l’Uruguay.

Il ct del Cile, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle condizioni del giocatore:

“Dopo gli esami in Italia aveva bisogno di un prudente periodo di inattività e, passato quel tempo, diventa un’opzione diretta per martedì. Dovevamo essere cauti con lui. L’assenza di Sanchez non era per una ragione tecnica, ma clinica“.

I due giocatori potrebbero dunque essere assenti per il derby, anche se i rispettivi allenatori sperano di recuperarli in tempo.