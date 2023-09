Verso Milan Inter, Pioli preoccupato: un top torna in extremis

Andando verso il derby, Pioli è preoccupato per il rientro dalla pausa nazionali di uno dei top player del Milan.

La pausa nazionali è andata a spezzare il ritmo della Serie A, un ritmo che era già entrato nelle vene di tutti gli appassionati. Tuttavia non tutte le pause vengono per nuocere, considerando come l’attesa per il Derby della Madonnina possa solamente aumentare. Inoltre una sfaccettatura rilevante sarà proprio quella dell’impegno dei giocatori con la propria nazionale.

Milan, quando rientrano i nazionali

Infatti i nazionali rientreranno a targhe alterne a Milanello nei giorni immediatamente precedenti alla sfida clou di questo inizio di campionato. Considerando i lunghi viaggio di sudamericani e statunitensi, il giorno di rientro potrà essere molto importante ed impattante sulle prestazioni dei giocatori per il derby.

In particolare per ciò che riguarda il Milan, Pulisic sarà l’ultimo giocatore ad arrivare a Milanello. Infatti lo statunitense tornerà, insieme al connazionale Musah per essere precisi, il 13 settembre. Quindi i due avranno solamente due allenamenti a disposizione con la squadra, come riportato da TMW.

Stesso discorso in casa Inter. Infatti Lautaro Martinez, trascinatore dei nerazzurri, tornerà ad Appiano Gentile con le stesse modalità di Pulisic e Musah. Dunque anche per il top player dell’Inter ci saranno solo due allenamenti a disposizione.