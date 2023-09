Vlahovic dalla Juventus al Milan: il clamoroso retroscena

Dalla Juventus al Milan, la notizia che riguarda Vlahovic è clamorosa. Tutti i dettagli del retroscena tra l’attaccante e i rossoneri.

Questa sessione estiva di calciomercato non è certo stata tranquilla per Dusan Vlahovic, il quale sapeva benissimo di non essere considerato incedibile per la Juventus e inoltre era consapevole di non venire da una stagione brillante, complici anche i vari infortuni tra cui la pubalgia che l’ha tenuto lontano dal rettangolo di gioco per circa due mesi interi. La situazione più chiacchierata in chiave mercato che vedeva come protagonista l’attaccante bianconero era senza ombra di dubbio lo scambio con Lukaku, che non si è mai concretizzato.

Su Vlahovic era forte anche l’interesse del Real Madrid, che doveva trovare un profilo che potesse sostituire Karim Benzema, vincitore dell’ultimo pallone d’oro.

Stando a quanto riportato dal portale iberico ‘El Gol Digital’, i madrileni avevano la possibilità, soprattutto economica di chiudere per Vlahovic proponendo una cifra pari ai 65 milioni di euro, però, a sorpresa il giornale spagnolo ha anche rivelato un’indiscrezione inaspettata, perchè sul serbo c’era anche il forte interesse del Milan.

Vlahovic è stato ad un passo dal Milan: i dettagli

Il Milan avrebbe voluto rinforzare ancora di più l’attacco della propria rosa e aveva pensato proprio al profilo del giocatore serbo.

Quello che non ha mai fatto decollare la trattativa, facendo rimanere tutto solo un interesse è stata la cifra troppo alta, a detta del club rossonero, richiesta dalla Juventus. Il Milan dopo essere passato sopra l’idea di Vlahovic si è poi buttato sulla pista Taremi e aveva anche trovato il giusto accordo con il Porto, quello che poi ha fatto sfumare tutto ha sempre a che fare con le cifre troppo elevate, questa volta richieste dall’entourage del giocatore tra ingaggio e commissioni. Alla fine Furlani ha poi deciso di provare con l’ultima pista e puntare su Jovic che alla fine è diventato un giocatore rossonero.

Paradossalmente Jovic e Vlahovic hanno una cosa in comune oltre al ruolo: la nazionalità, infatti sono entrambi serbi e proprio ieri durante la gara che ha visto la Serbia sfidarsi con l’Ungheria per le qualificazioni ad Euro2024 Jovic è entrato nel finale della gara, sostituendo all’86’ proprio lo juventino Dusan Vlahovic, ma la sua presenza non è bastata, infatti i serbi hanno comunque perso la gara per 1-2. Insomma alla fine il Milan ha avuto la figura che stava cercando, ora resta solo aspettare il termine della sosta così che Jovic possa iniziarsi ad allenare in gruppo con gli altri rossoneri e Stefano Pioli.