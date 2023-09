Voglia di Milan per Cardinale: il gesto sorprende i tifosi

Gerry Cardinale sempre più appassionato di Milan: non solo business, dunque. L’ultimo gesto sorprende tutti i tifosi.

Gerry Cardinale, presidente del Milan, negli ultimi mesi è stato osteggiato da tanti tifosi rossoneri perché reo di aver cacciato Maldini e venduto Tonali. Il tempo però gli sta dando ragione: dopo un mercato in entrata a dir poco scintillante, stanno arrivando anche risultato importanti sul campo.

Il Milan ha vinto le prime 3 partite di campionato, convincendo ogni qual volta è sceso in campo. Merito dei nuovi acquisti e di una coesione tra proprietà, società e squadra che sembra più solida che mai. Merito, dunque, anche del presidente americano. Il quale ultimamente ha compiuto un gesto sorprendente.

Milan, Cardinale presente anche contro Inter e Newcastle

Gerry Cardinale sarà presente in tribuna anche per le partite contro Inter e Newcastle. L’ennesimo bel gesto compiuto dal presidente del Milan, che conferma di tenere al club rossonero molto più di quanto dicono alcune lingue un po’ maliziose.

Inoltre, il numero 1 del Diavolo sta lavorando per la AC Milan Night che si svolgerà il 21 settembre allo Yankee Stadium di New York. Il noto sito Tuttomercatoweb.com sottolinea che per l’occasione i Toronto Blue Jays, storica franchigia di baseball, distribuiranno il loro cappellino con il logo del Milan sul lato.