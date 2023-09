Zoe Cristofoli da urlo: chi è la compagna di Theo Hernandez

Chi è Zoe Cristofoli

La storia d’amore di Zoe e Theo

La terribile rapina in casa Theo

Nel calcio moderno hanno sempre più importanza le cosiddette wags (acronimo di Wives And Girlfriends), ovvero le mogli o le fidanzate dei calciatori. Spesso sono anche loro a condizionare le scelte di vita dei propri mariti o fidanzati, entrando letteralmente nelle operazioni di mercato delle squadre. Una delle wags più famose per quanto riguarda la Serie A è sicuramente, compagna del terzino sinistro rossonero Theo Hernandez. Regina indiscussa sui social, Zoe contasu Instagram: numeri altissimi per la modella veronese.Zoe Cristofoli è una modella, influencer e dj. Nata ila Verona, Zoe è soprannominataper via dei suoi numerosi tatuaggi hardcore. Diventata famosa sui social, la 27enne è entrata nel mondo della moda proprio grazie alla popolarità raggiunta su Instagram. Prima di iniziare una relazione con il terzino rossonero, ha avuto alcune relazioni con persone influenti del mondo dello spettacolo, come, noto per le sue partecipazioni al Grande Fratello e a Uomini e Donne, l’imprenditoree ancheLa storia d’amore tra Theo e Zoe va avanti da quasi tre anni. I due si sono conosciuti quando il giocatore francese è stato acquistato dal Milan e la notae modella aveva chiuso ormai da tempo la sua relazione con. La coppia ha un figlio, nato nell’aprile del 2022.Il figlio Theo Junior non viene però mostrato con frequenza sui profili e la spiegazione è stata data proprio dalla stessa Zoe: “Ti mandano energie negative, vorrebbero ti accadessero le peggio cose. Voglio proteggerlo e tenerlo per noi. Quando sarà più grande lo condividerò”.Lo scorso anno, Zoe Cristofoli e Theo Hernandez si sono ritrovati sotto la luce dei riflettori per un evento spiacevole, una. La donna si trovava a casa insieme al figlio Theo Jr, quando ihanno fatto irruzione in casa armati di pistole e hanno preso in ostaggio le sue due domestiche. A quasi un anno di distanza, Zoe ha spiegato come vive quando il suo compagno è lontano da casa: “, soprattutto con videochiamate. Sappiamo che è il suo lavoro e ci siamo abituati. Nonostante questo, però, non nego che mi piace anche stare sola con mio figlio”.