Zoe Cristofoli, il vestitino nero è da infarto: il décolleté infiamma i followers (FOTO)

Zoe Cristofoli, fidanzata della stella del Milan Theo Hernandez, ha pubblicato una nuova foto su Instagram che ha fatto impazzire i suoi followers.

La stagione 2023/2024 sta entrando nel vivo, con il campionato di Serie A che è arrivato ora alla quinta giornata. Il Milan ha conquistato 12 punti in queste prime cinque gare, vincendo tutti i match a eccezione della pesante sconfitta nel derby contro l’Inter.

In Champions League, invece, i rossoneri hanno incappato nel pareggio casalingo per 0-0 contro il Newcastle. La partita è stata dominata dalla banda di Pioli, capace di creare tantissime occasioni da go, ma sprecando troppo sotto porta. Un pareggio amaro per i tifosi: il Milan si trova in un girone tosto con Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain e la vittoria casalinga con il Newcastle era quasi fondamentale.

Nell’ultima gara di campionato contro l’Hellas Verona è stato assente a sorpresa Theo Hernandez. Il terzino sinistro francese è rimasto in tribuna insieme a capitan Calabria per problemi muscolari. Ma per Theo c’è sempre la sua compagna Zoe Cristofoli a far parlare di sé sui propri social.

La foto di Zoe Cristofoli fa impazzire i social

Theo e la sua compagna Zoe Cristofoli hanno deciso di trascorrere le scorse vacanze in Italia: prima una tappa nella magnifica isola d’Ischia (Napoli) per poi spostarsi nella più ricercata Costa Smeralda in Sardegna. Vacanze documentate da Zoe Cristofoli (come di consueto) sui propri canali social.

La fidanzata del giocatore del Milan è attivissima sui social ed è una star di Instagram: i suoi follower sul social network di Mark Zuckerberg superano il milione. Nei giorni estivi, gli scatti pubblicati sono diventati particolarmente bollenti e hanno fatto impazzire i suoi 1,2 milioni di follower.

In una delle foto pubblicate su Instagram, Zoe indossa un vestitino nero molto scollato che ha infiammato i suoi fan, che hanno riempito il post di commenti con tanti complimenti. Una delle tante foto estive della modella e dj di Verona che ha raggiunto quasi 58 mila likes in pochissimi giorni.

Dai selfie e foto delle vacanze italiane della coppia non compare mai il volto del piccolo Theo Junior (in una foto pubblicata pochi giorni fa, il bambino è girato di spalle), nato ad aprile 2022. Il motivo? Fu la stessa Zoe ad affermare di non voler mostrare il volto del proprio bambino sui social perché: “la gente è cattiva e pazza. Ti mandano energie negative, vorrebbero ti accadessero le peggio cose. Voglio proteggerlo e tenerlo per noi”. Una scelta saggia che va controcorrente a quello che spesso si vede sui social.