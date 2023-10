Le formazioni ufficiali di PSG-Milan: la scelta su Krunic

Serata di Champions League, il Milan affronta il PSG al Parco dei Principi: ufficiali le formazioni che scenderanno in campo.

Tutto pronto per la terza uscita in Champions League del Milan. Al Parco dei Principi andrà in scena il match con il Psg. Contro i francesi tornano Mike Maignan, tra i pali, e Theo Hernandez sulla fascia sinistra.

A centrocampo Pioli scioglie le ultime riserve e punta su Krunic come play in mezzo al campo. Affianco non rischia Loftus-Cheek e opta per Musah che insieme a Reijnders completa i tre di centrocampo.

In attacco tutto confermato, il tecnico rossonero si affida ai titolarissimi visto anche il forfait di Okafor che resta a Milano per un affaticamento accusato nelle scorse ore. Niente da fare per lo svizzero, Pioli schiera il tridente Leao, Giroud, Pulisic con il solo Jovic in panchina che potrebbe subentrare a partita cominciata.

PSG-Milan, le formazioni ufficiali

Dall’altra parte Luis Enrique si affida ai soliti, sciolto anche l’unico dubbio per il centravanti: giocherà Kolo Muani e non Ramos affianco a Dembelé e Mpabbé. Di seguito riportate le formazioni ufficiali che scenderanno in campo per PSG-Milan:

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Leao, Giroud, Pulisic.

All. Stefano Pioli.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

All. Luis Enrique.