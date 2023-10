A breve ‘avversaria’ del Milan: chi è Roksana Malinovska

La sexy wags Roksana Malinovska ha stregato tutti i tifosi d’Italia. Particolare attenzione dai tifosi del Milan, suoi prossimi “avversari”.

Roksana Malinovska è senz’altro una delle più sexy wags che abbia mai messo piede in Italia. Classe 1994, la ragazza ha origine ucraine, dove si svolge gran parte della sua vita prima della partenza direzione Italia al fianco di suo marito, uno dei giocatori più prolifici passati per la nostra Serie A. Scopriamo quindi insieme alcuni tratti biografici accompagnati da qualche curiosità su Roksana Malinovska.

Roksana Malinovska, chi è e cosa fa

Nata a Sebastopoli il 16 maggio 1994, Roksana si dimostra sin da subito una donna intraprendente, affiancando ai propri studi le sue due grandi passioni. La Malinovska, oltre a viaggiare molto, ama infatti il calcio già da prima di conoscere suo marito, accompagnando tale amore con un forte sentimento per la moda. Quest’ultima diverrà, con il tempo, proprio la professione della bella Roksana, che conseguirà la laurea in Marketing ed Economia.

Fonderà infatti il “Mali atelier“, ad oggi seguito da 2200 persone su Instagram, rendendo ancor di più i social parte integrante della propria vita. Sul proprio profilo personale infatti, la Malinovska è solita alternare post di sponsorizzazione del proprio brand a veri e propri scatti mozzafiato in costume o in intimo, in grado di mettere in risalto le proprie curve nonché di aumentare i bollori dei propri seguaci. Questi ultimi ammontano a circa 35 mila, merito sia della bellezza sconfinata della donna che della sua ormai decennale relazione con il centrocampista Ruslan Malinovskyi.

Ruslan e Roksana, la relazione in poche righe

Si sono conosciuti nel 2013 Ruslan e Roksana, dando via ad una relazione duratura ed esplosa di passione sin da subito. I due hanno infatti deciso di suggellare il proprio matrimonio appena 3 anni dopo il proprio fidanzamento ufficiale, nel 2016, dando alla luce poi la piccola Olivia nel novembre del 2019. In particolare, per la Malinovska, molto importante è stata la spedizione al fianco del marito in quel di Bergamo. Proprio la città lombarda è infatti luogo della sede fisica del Mali atelier sopracitato, con Malinovskyi che ha dunque contribuito di riflesso anche al successo ed ai sogni di sua moglie.

Giunta a Genova al fianco del centrocampista, dopo averlo seguito anche in quel di Marsiglia, Roksana ha inoltre rivelato più volte alcuni aspetti privati del proprio matrimonio ai microfoni della Gazzetta dello Sport o del Corriere dello Sport. In particolare, la splendida Malinovska ha più volte dipinto suo marito Ruslan come un padre ed un marito modello, sempre attento alle crescita della propria figlia nonché alla cura della casa.