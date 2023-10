"A Milano è facile...": Cellino difende Tonali, ma scatena le polemiche

Massimo Cellino parla a difesa di Sandro Tonali per la sua esperienza in rossonero e scatena le polemiche.

Il “Caso Scommesse” continua a far parlare di sé. Le ultime notizie pubblicate da Fabrizio Corona confermano la ludopatia per Nicolò Fagioli, ma anche per Sandro Tonali. L’ex Milan, approdato nella finestra estiva di calciomercato al Newcastle per una cifra intorno ai 6o milioni, sarebbe direttamene coinvolto sia con Fagioli che con le scommesse illegali.

Il centrocampista nazionale, dopo le accuse di Corona, è stato intercettato dalla Polizia. Gli agenti sono arrivati a Coverciano durante il ritiro e hanno visita ai giocatori. Viste le ultime dichiarazioni di Corona era inevitabile dover intervenire per le Forze dell’Ordine.

L’intenzione, più che interrogare o arrestare i sospettati, era quella di preservare le prove dal rischio di inquinamento. La Polizia, dunque, ha sequestrato tutti gli oggetti tecnologici in possesso dei giocatori sopracitati, tra cui tablet, iPad e cellulari.

In seguito gli azzurri coinvolti hanno lasciato il ritiro della Nazionale per poter tornare alle proprie abitazioni. Sandro Tonali ha deciso, però, di non tornare in Inghilterra seppur la sua sede principale ora risiedi lì.

Inizialmente l’ex rossonero ha deciso di restare in Italia, forse per circondarsi dei suoi affetti più cari e cercare anche un modo per affrontare la questione nel miglior modo possibile e senza fare ulteriori danni.

Cellino difende Tonali e scatena le polemiche

Nelle scorse ore, però, Tonali è dovuto tornare a Newcastle per riprendere gli allenamenti in vista della prossima partita di Premier League contro il Crystal Palace. Il giocatore ha il pieno sostegno dalla società inglese, come conferma il comunicato diramato sul sito ufficiale proprio dal Newcastle, e per questo continuerà ad allenarsi regolarmente.

Intanto, il giocatore ha ammesso la sua malattia e per questo inizierà un percorso di cura per la ludopatia con degli specialisti che lo aiuteranno a migliorare pian piano. Un momento difficile, dunque, per Tonali che è stato attaccato da più fronti perché ritenuto immaturo e poco responsabile.

Ciò che però va sottolineato secondo Massimo Cellino, presidente del Brescia – la squadra da cui Tonali ha iniziato la sua carriera – è che l’ambiente difficile potrebbe aver influito su un ragazzo pulito come lui.

Il presidente bresciano ha rilasciato alcune dichiarazioni al Telegraph in cui si schiera a difesa del calciatore e dell’uomo che c’è dietro. Tonali potrebbe aver frequentato cattive compagnie che lo avrebbero influenzato:

“Sandro Tonali è un grande giocatore, uno pulito che lavora per diventare uno dei migliori. Ma Milano è una città in cui è facile frequentare cattive compagnie“. Cellino, poi, ricorda come a Brescia fosse amato da tutti anche per le sue origini umili: “Coi primi soldi ha comprato una macchina al padre, un falegname, e una casa alla madre, un’infermiera”.