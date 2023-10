Addio Milan, la società ha deciso: parte per 40 milioni

La società Milan è in continuo lavoro e questa volta sembrerebbe aver preso una decisione. Addio per 40 milioni di euro

Che la dirigenza rossonera non sia più la stessa, ormai è risaputo, non fa più notizia. Ma quanto fatto da Maldini e Massara in questi anni fa ancora parte del nocciolo della rosa. L’idea dell’ex bandiera del Milan era quella di puntare su dei giovani che con il tempo avrebbero valorizzato il loro impiego.

Un progetto vincente, che ha portato alla conquista del diciannovesimo scudetto, e della semifinale di Champions League. Tra gli esperimenti vincenti dell’ex duo rossonero, c’è sicuramente il nome di Malick Thiaw.

Il classe 2001 è approdato nel club di Via Aldo Rossi, la scorsa estate per una cifra di sette milioni di euro. Un acquisto verosimile a quello di Pierre Kalulu. Un giovano talentuoso, ma poco conosciuto nel mondo. Con la differenza però che il tedesco fosse stato pagato maggiormente rispetto al francese.

Milan – Thiaw: addio a 40 milioni di euro

L’ex difensore dello Schalke 04 ha faticato inizialmente a trovare spazio nell’undici titolare utilizzato da Stefano Pioli. Proprio perché davanti a sé aveva il duo difensivo, formato da Tomori e Kalulu, che furono il punto fermo della difesa, dell’annata che consegnò il tricolore in Casa Milan.

Inoltre tra le gerarchie, Thiaw era la quarta scelta, alle spalle dell’esperto Kjaer. Il tecnico parmense però ha più volte dimostrato di valorizzare chiunque, e dar fiducia a chi merita di essere in campo. Così a suon di prestazioni convincenti, il numero 28, si è preso una maglia da titolare, scavalcando tutta la concorrenza.

La statura fisica imponente abbinata alle doti tecniche oltre che ad un’importante velocità, hanno fatto sì che il tedesco si affermasse come un pilastro per lo schema tecnico utilizzato dal diavolo.

Un rendimento altamente positivo che ha attirato inevitabilmente le attenzioni delle big europee. Soprattutto dalla Premier League. Il campionato più importante e in particolare il più dispendioso del momento. Tra le squadre inglesi più interessate, il Newcastle United, che già in estato hanno fatto spesa proprio dai rossoneri con l’acquisto di Sandro Tonali. Magpies che hanno tastato sulla loro pelle la forza del centrale rossonero.

Anche l’Aston Villa, guidata da Emery però sembrerebbe stia visionando le qualità tecniche di Malick Thiaw. La nuova società, formata da Furlani e Moncada ha già fatto sapere che il classe 2001, non si muoverà da Milano per una cifra che sia inferiore ai quaranta milioni di euro.