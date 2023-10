Affondo decisivo: gratis al Milan

Il Milan sembra pronto ad affondare il colpo per regalare a mister Stefano Pioli un nuovo rinforzo per la retroguardia

Milan pronto ad affondare il colpo

Il nome che circola con insistenza è quello di Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 attualmente in forza al Betis Siviglia. Secondo quanto riferito da Relevo, il Milan è impegnato in trattative serie per portare il giovane difensore in rossonero. L’aspetto più interessante di questa mossa è che il club milanista ha in mente un colpo a parametro zero.

Il contratto di Juan Miranda con il Betis Siviglia scadrà il 30 giugno 2024, e sembra che il Milan sia intenzionato ad aspettare fino a quel momento per assicurarsi il giovane talento spagnolo senza costi di trasferimento. Questo dimostra una strategia oculata da parte della società milanista, che cerca di migliorare la squadra in modo sostenibile.

Il terzino sinistro è noto per la sua versatilità e la sua abilità difensiva, elementi che potrebbero integrarsi bene nel sistema tattico di Pioli. La trattativa per Miranda rappresenta un passo importante per il Milan nel suo percorso di crescita e di competizione ai massimi livelli del calcio italiano e europeo.

Nonostante la scadenza del contratto sia ancora a qualche mese di distanza, i tifosi rossoneri potrebbero già iniziare ad entusiasmarsi all’idea di vedere Juan Miranda indossare la maglia del Milan nella prossima stagione. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa trattativa e vedere come si evolveranno le mosse del club milanista sul mercato estivo del 2024.