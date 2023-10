Allarme Stadio: l’annuncio del Milan preoccupa i tifosi

Il Milan ha deciso di avviare concretamente il progetto per la creazione di un nuovo stadio, viste le difficoltà di rinnovare San Siro.

La nuova proprietà americana dei rossoneri conosce bene l’importanza di una struttura privata che porterà certamente maggiori introiti in termini economici e miglioramenti infrastrutturali di grande spessore. Gli addetti ai lavori sono già alla ricerca del progetto migliore per dare il via ai lavori e completare tutto nel giro di pochi anni.

Per il Milan la costruzione di un nuovo stadio significherà l’addio definitivo allo Stadio San Siro, teatro di mille vittorie e mille trofei ma che, da tempo, ha bisogno di un restyling, impossibile per la burocrazia italiana.

Nuovo stadio Milan: c’è un problema che preoccupa i tifosi

Il Milan ha intenzione di costruire nel minor tempo possibile il nuovo stadio. La zona che è stata individuata come l’area in cui far sorgere la nuova “meraviglia” rossonera è San Donato. L’ok c’è già stato e ora il progetto sta andando avanti spedito per porre presto la prima pietra e iniziare i lavori di costruzione.

Nelle ultime ore si è creato un po’ di caos intorno alla costruzione del nuovo stadio del Milan e alle possibilità di costruire un parcheggio di dimensioni immense che potrebbe contenere oltre 15.000 automobili di tifosi che arriveranno allo stadio per assistere alle partite.

Il Milan ha reso nota la verità su tutti i dubbi e le informazioni che chiedono in merito alla costruzione del nuovo impianto. “In merito ad alcune notizie riportate sulla dimensione dei parcheggi previsti pari a circa 15.000 posti auto all’interno del Parco Sud, AC Milan precisa che l’informazione non è assolutamente corretta”, informa il club rossonero in una nota ufficiale.

La società, poi, precisa che “il vero numero di parcheggi a servizio del parco e dell’abbazia di Chiaravalle potrà essere solo di circa 750 posti auto”. Nulla di vero, dunque, rispetto a quanto comunicato negli ultimi giorni da alcuni giornali. La notizia del Milan, però, ha preoccupato tutti i tifosi che avrebbero voluto un parcheggio molto più ampio per avere a disposizione maggior spazio per arrivare a San Donato in auto e avere l’agio di parcheggiare a pochi metri dallo stadio.

Il comunicato del Milan si conclude con le motivazioni di poter costruire un parcheggio tanto grande: “Per un parcheggio da 15.000 posti servirebbe un’area grande come l’intera area di intervento del progetto”. È bene ricordare, però, che il nuovo impianto sarà raggiundibile anche con i mezzi pubblici.