Altro rinnovo con il Milan a fine stagione? Giroud risponde in diretta!

Giroud vicino al rinnovo con il Milan? L’attaccante rossonero ha risposto in prima persona durante un evento a Milano.

Olivier Giroud ha iniziato al meglio questa stagione, ma il suo contratto è sempre più vicino alla data di scadenza. L’attaccante del Milan, presente ad un evento Snai all’Ippodromo di San Siro, ha parlato alla stampa di diversi temi, di seguito le sue parole raccolte da TMW:

Per quanto riguarda la gara di Champions di mercoledì:

“Vogliamo fare bene in questa seconda partita di Champions, per fare meglio di quello che abbiamo fatto contro il Newcastle. Non sarà una gara decisiva ma sarà molto importante”.

Giroud ha anche voluto parlare del periodo difficile avuto dal Milan dopo la sconfitta del derby, ammettendo che la voglia di fare bene in tutte le competizioni è più forte di tutto:

“Abbiamo cambiato tanti giocatori e rinforzato la squadra, vogliamo giocare tutte e due le competizioni, Champions e campionato, alla grande. Abbiamo più qualità dell’anno scorso”.

Giroud, la risposta sul rinnovo in rossonero

Ovviamente la fatidica domanda sul gol che manca ad un attaccante come lui non gliela si poteva non fare:

“Personalmente voglio fare sempre di più per la squadra. Mi manca un po’ il gol e spero di farlo presto”.

Sul rinnovo:

“Non ci penso in questo momento, sono concentrato su quest’anno per fare bene al Milan. Sono sempre contento di essere qui, lo sono dal primo giorno”.

L’attaccante francese ha anche commentato il momento d’oro del suo compagno di squadra, Adli: