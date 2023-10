Ancelotti: “Milan, ottimo mercato estivo”, poi il commento sullo Scudetto

Carlo Ancelotti ha parlato del Milan, elogiandone il mercato estivo e dando il suo parere sulla possibile lotta Scudetto.

Il Milan si avvicina al big match contro la Juventus al ritorno dalla pausa nazionali. La sfida di San Siro può significare tantissimo nell’economia della stagione di Diavolo e Madama. Infatti le due squadre potrebbero trovare tantissima energia da una vittoria fondamentale. Energia pesante in ottica corsa Scudetto.

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Rai Radio Uno, raccontando cosa pensa del Milan in ottica Scudetto ed allargando il discorso al mercato estivo dei rossoneri.

In particolare Ancelotti è partito dalla ripresa del Milan dopo la sconfitta nel Derby della Madonnina. L’allenatore ha detto:

“La ripresa del Milan dopo la sconfitta nel derby non mi ha sorpreso. I rossoneri stanno facendo bene, derby a parte, sia in campionato che in Europa”.