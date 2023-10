Ancora un problema per Pioli: salta Napoli-Milan

Da Milanello arrivano notizie sulle condizioni di Jovic, Okafor e Loftus-Cheek, in vista del big match contro il Napoli.

Dopo la batosta subita al Parco dei Principi contro il PSG, il Milan deve ora tornare a concentrarsi sul campionato. Infatti c’è il Napoli ad attendere i rossoneri, un Napoli che sa di potersi rilanciare con una vittoria. Inoltre è arrivato il responso dell’infermeria di Milanello per ciò che riguarda i vari infortunati. Infatti quello degli infortuni è un problema serissimo in casa Milan. Soprattutto perché non si può chiedere ai soliti 13/14 giocatori di giocare 3 partite in una settimana. Ancor di più se le tre partite in questione sono contro Juventus, PSG e Napoli.

Andando nello specifico sono 7 i giocatori fermi: Jovic, Okafor, Loftus-Cheek, Bennacer, Sportiello, Caldara e Chukwueze. Tralasciando Sportiello e Caldara, gli altri cinque nomi sono fondamentali per le rotazioni, soprattutto quando c’è in ballo la Champions League. Le situazioni degli infortunati sono comunque molto diverse, infatti Bennacer è quasi al termine del lungo percorso riabilitativo. Inoltre da Milanello arrivano sia buone che cattive notizie dall’infermeria rossonera.

Milan, bollettino medico

Il Milan ha l’infermeria piena dopo la sfida di Champions League persa con il PSG. In particolare Jovic ha avuto un problema nel riscaldamento. Problema che però non preoccupa: gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma solo un affaticamento. L’attaccante è comunque in dubbio per il Napoli. Infatti l’affaticamento muscolare, che l’ha costretto al forfait al Parco dei Principi, è di lieve entità, però la sua presenza a Napoli è in forte rischio. Di conseguenza Giroud dovrebbe essere costretto agli straordinari. Tuttavia da un lato Pioli può sorridere, per lo meno per ciò che riguarda la situazione di Okafor.

Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono altri aggiornamenti rilevanti. C’è grande ottimismo per il rientro di Okafor al Maradona, siccome l’attaccante sta meglio. Di conseguenza Pioli potrebbe pensare di dare un po’ di respiro al francese, affidandosi alla velocità di Okafor, magari tenendo Giroud come arma da mettere in corso d’opera. Mentre per quello che riguarda Loftus-Cheek c’è ancora un grande dubbio. Infatti il centrocampista verrà monitorato fino all’ultimo istante per capire se potrà essere della partita. Invece non ci saranno di sicuro Bennacer, Sportiello, Caldara e Chukwueze, ancora alle prese con i propri infortuni. Questa la situazione completa in casa Milan per quello che riguarda gli infortuni. In particolare a Napoli darà molto difficile vedere Jovic e Loftus-Cheek, mentre Okafor scalpita.