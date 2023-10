Ansia Milan, slitta il suo rientro in campo: tifosi preoccupati

Il suo rientro in campo era uno dei grandi obiettivi della dirigenza rossonera, qualcosa però potrebbe tardare.

Stefano Pioli in questi giorni sta preparando un trittico da paura da giocare in soli 7 giorni. A Milanello i rossoneri preparano il match di domenica sera contro la Juventus a San Siro, e poi a distanza di un paio di giorni ci saranno PSG e Napoli, entrambe da disputare in trasferta.

La situazione Bennacer slitta verso gennaio

Ieri, Ismael Bennacer ha assaporato nuovamente l’erbetta di Milanello dopo tanto tempo. La riabilitazione sta proseguendo secondo i protocolli stilati dallo staff rossonero. Ma secondo Tuttosport, le sensazioni non sarebbero positive. Il rientro del centrocampista mancino potrebbe slittare al mese di gennaio.

L’obiettivo della dirigenza e dello staff medico è sicuramente quello di procedere con prudenza visto che comunque si tratta di una lunga riabilitazione. Pioli quindi prima di riavere Bennacer a disposizione dovrà attendere ancora un bel po’.