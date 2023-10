Attento Milan: un big osservato speciale del PSG questa sera

Questa sera il Milan affronterà il PSG al Parco dei Principi. Il match potrebbe essere utile per i parigini anche per osservare alcuni big rossoneri

Il Milan questa sera riprenderà il suo cammino in Champions League e lo farà con la squadra forse più temuta pescata nel proprio girone: il PSG. I rossoneri, dopo i due pareggi con Newcastle e Borussia Dortmund, al momento sono riusciti a portare a casa solo due punti e sono terzi in classifica. Quella di stasera sarà sicuramente una trasferta molto importante e l’obiettivo rossonero è quello di giocarsi la gara alla pari, alla ricerca della prima vittoria europea della stagione.

Come più volte dimostrato, la forza del Milan ultimamente risiede soprattutto nei singoli, in grado di indirizzare la partita nel verso giusto con le proprie giocate. Proprio per questo motivo, stasera al Parco dei Principi pare proprio ci sarà un osservato speciale. Nonostante il terzo posto in classifica (a soli due punti dalla vetta) e il secondo posto nel girone F di Champions, i parigini non sono pienamente soddisfatti della rosa che ha a disposizione Luis Enrique e punterebbero a migliorarla ancora. Il primo nome trapelato su cui la dirigenza francese avrebbe messo gli occhi è Mike Maignan, ma non sarà il solo ad essere osservato. Il PSG, infatti, avrebbe messo nel mirino anche Theo Hernandez.

Theo Hernandez è il sogno nel cassetto del PSG

A dire il vero l’interesse del club francese su Hernandez dura ormai da un paio d’anni, la prima volta che il giocatore fu accostato al PSG fu nell’estate del 2021.

La crescita avuta durante quell’anno con la maglia del Milan aveva attirato l’attenzione de Les Parisiens che avrebbero provato a convincere il terzino in tutto modi di trasferirsi a Parigi. Il ragazzo optò poi di rinnovare il suo contratto fino al 2026 con il Milan e continuare a crescere in Italia. Il PSG però non ha mai abbandonato la sua voglia di vedere il difensore a Parigi e ci avrebbe riprovato anche la scorsa estate, ricevendo ancora una volta esito negativo dal calciatore.

Theo ormai è legatissimo ai colori rossoneri e lo sarà fino al 2026, per il momento, anche perché come riportato da calciomercato.com, il Milan vorrebbe onorare il lavoro fatto dal ragazzo in questi anni con un bel rinnovo, ma non ancora non è stata iniziata nessuna trattativa.