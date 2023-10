Attento Milan, un club di Premier vuole il tuo giocatore

Il club di Premier League ha messo gli occhi sul giocatore del Milan: già pronta la contromossa della società rossonera.

Il calciomercato non va mai in vacanza. Nonostante manchino più di due mesi dall’inizio della sessione invernale, le società di Serie A iniziano già a fare i primi sondaggi. Gennaio sarà un mese molto importante per alcune big: il mercato invernale è il momento adatto per rafforzare la rosa e colmare quei buchi di ruolo che creano problemi agli allenatori.

In casa Milan tiene ancora banco la questione vice Theo. La squalifica per il big match contro la Juventus e la sosta per le nazionali hanno aiutato ad accendere i riflettori su un problema che in realtà va avanti da parecchio tempo. In estate è andato via Fodé Ballo-Touré, unico terzino sinistro di ruolo in rosa oltre Theo, ma non è stato sostituito con nessuno. In rosa l’unica alternativa è Davide Bartesaghi, giovane rossonero classe 2005 aggregatosi alla prima squadra quest’anno.

Nella sfida contro la Juventus alla ripresa però difficilmente Pioli affiderà la fascia a un ragazzino con zero presenze da titolare in Serie A. Sarà Alessandro Florenzi ad adattarsi sulla fascia opposta rispetto a quella dove agisce di solito. La società è al lavoro per trovare un vice Theo (Juan Miranda è il nome più in voga), ma lavora anche ai rinnovi di contratto. Pure perché dall’Inghilterra arrivano delle avances pericolose.

Thiaw seguito in Premier, il Milan si mobilita

Il Milan vuole blindare alcuni dei suoi giovani migliori. Uno su tutti è Malick Thiaw, in scadenza nel 2027 ma con uno stipendio alquanto basso. Il difensore tedesco è ormai uno dei perni difensivi di Stefano Pioli che non riesce a fare a meno di lui. Per questo motivo, ci sono tanti club che hanno messo gli occhi su di lui, tra cui il West Ham in Premier League.

Dall’Inghilterra potrebbero arrivare proposte molto ricche per il giocatore. Ecco perché la dirigenza rossonera deve attivarsi per adeguare l’ingaggio del classe 2001: attualmente percepisce meno di un milione di euro. Un contratto offertogli al suo arrivo dallo Schalke, quando era semi-sconosciuto e giustamente mai più ritoccato. Ma ora che il difensore tedesco è diventato punto fermo della formazione titolare rossonera, è giusto aggiustare il suo contratto. Anche perché il Milan non ha nessuna intenzione di cedere uno dei suoi migliori talenti. Sarà questione di settimane, ma la penna per apporre la firma sul nuovo contratto è già pronta.