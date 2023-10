Auto che passione: che gioiellini per Theo Hernandez!

I calciatori con stipendi milionari cercano i modi per loro più divertenti per investire il lauto stipendio che percepiscono ogni mese.

Vacanze in posti esotici, capi d’abbigliamento ed accessori, lussuosi appartamenti e attici in centro città o in alternativa con vista sullo stadio. I calciatori decidono sempre di investire nel campo che più preferiscono. Uno degli investimenti più diffusi per i calciatori è sicuramente quello in ambito automobilistico.

Tanti i calciatori che decidono di crearsi un ampio garage personale pieno di bolidi a quattro ruote da utilizzare nelle occasioni più disparate. Dai suv alle macchine più sportive, anche nel Milan in tanti sono appassionati di macchine. E uno tra questi è sicuramente Theo Hernandez.

Le macchine di Theo Hernandez: che gioiellini!

Theo è un grande appassionato di macchine e ultimamente ha deciso di farsi un regalo fuori dall’ordinario. L’esterno francese in particolare ama molto i marchi italiani per quanto riguarda le automobili. Nel suo garage personale ha aggiunto infatti una Advendator S della prestigiosa casa automobilistica italiana Lamborghini.

Il francese ha negli ultimi mesi postato sul suo profilo Instagram svariati scatti che lo ritraggono assieme al suo gioiellino a quattro ruote. All’esterno francese non piace certo passare inosservato, basti pensare alle capigliature sfoggiate negli ultimi anni, dal rosa passando per il biondo platino. E anche per le macchina ovviamente non opta per i soliti colori visti e rivisti: per la sua Lamborghini ha scelto una vernice olografica che la rende di colore cangiante.

La supercar scelta da Theo Hernandez vanta notevoli specifiche tecniche. Si parte da un’accelerazione da 0 km/h a 100 km/h in 2,9 secondi alla velocità massima che può raggiungere l’auto è pari a 350 km/h. La Advendator S vanta inoltre un motore V12 da 6,5 litri e una potenza di 740 Cv.

La Advendator S non è però l’unica Lamborghini parcheggiata nel garage dell’esterno del Milan. Dopo lo splendido scudetto conquistato nella stagione 2021/22 Theo Hernandez ha deciso di regalarsi un’altra Lamborghini. L’esterno difensivo francese ha deciso di regalare e aggiungere alla sua collezione a quattro ruote una Urus, un Suv famoso prodotto dalla Lamborghini. Il Suv ha un V8 4 litri in grado di erogare una potenza 650 Cv. L’accelerazione da 0 km/h a 100 km/h avviene in 3,6 secondi. La velocità massima a cui può arrivare il gioiello a quattro ruote è di 305 km/h.