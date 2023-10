“Avrei fatto la metà delle partite”: l’ex obiettivo del Milan spiega il suo no

“Ho fatto questa scelta perché altrove avrei potuto fare la metà delle partite che faccio qui”: con queste parole l’ex obiettivo di mercato del Milan spiega il suo no ai rossoneri nella scorsa sessione.

È stato uno degli obiettivi di mercato del Milan: Riccardo Calafiori, che invece ha deciso di trasferirsi al Bologna, ha parlato della sua estate (caratterizzata da diversi rumors, alcuni di essi riguardanti proprio il Milan, ndr), spiegando il motivo per cui ha scelto di accasarsi in casa rossoblù anziché altrove.

Nel corso della conferenza stampa tenutasi nel ritiro della Nazionale Under 21, lo stesso giocatore ha rivelato di aver avuto contatti con club anche più blasonati ma dopo l’esperienza in Svizzera che gli ha permesso di giocare con continuità ha preferito continuare su questa linea, anziché trasferirsi in un club più importante e non giocarsi le sue chances. Riferimento, possibile, proprio al Milan, che aveva pensato a lui per rinforzare le proprie fasce. Alla fine, non se n’è fatto più nulla, con il Diavolo che ha deciso di ripiegare su altre strategie e con il calciatore stesso che ha deciso di sposare altri progetti. Scopriamo insieme cosa ha avuto da dire Calafiori nel corso del suo incontro la stampa presente nel ritiro dell’Italia Under 21.

Calafiori torna sui rumors estivi: riferimento al Milan?

In questi giorni il calciatore classe 2022 ha avuto modo di parlare dal ritiro della nazionale under 21, spiegando i tatticismi del gioco di Thiago Motta e affermando quanto sia stato felice delle scelte nella sua carriera. Calafiori l’anno scorso, assieme al Basilea, è andato ad un passo dalla finale di Conference League vista la semifinale contro la Fiorentina.

In estate, il club rossonero aveva pensato lui per rinforzare le alternative a disposizione del tecnico Stefano Pioli, ma evidentemente il calciatore ha preferito di prediligere la continuità. “In estate sono venuto a sapere dell’interesse di club magari più blasonati”, ha confidato l’ex Roma nel corso della conferenza stampa dal ritiro dell’Italia Under 21. “In determinati club, forse, non avrei avuto molto spazio e avrei giocato la metà delle partite”, ha aggiunto poi l’ex obiettivo rossonero, definendosi “felicissimo di aver scelto Bologna”.

Parole che in molti hanno interpretato come una vera e propria giustificazione nell’aver respinto l’interesse del Milan, che in estate era uno dei nomi tenuti in considerazione per la campagna acquisti. Interesse che, alla luce di quanto poi è successo, è rimasto tale e non è andato oltre il sondaggio tra le parti.